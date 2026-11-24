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PSV ve Feyenoord, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmak için kaç puana ihtiyaçları olduğunu biliyor. Football Rankings'e göre ilk 24 takım arasında yer almak için 10 puan yeterli. PSV'nin altı, Feyenoord'un ise yedi puan daha toplaması gerekiyor. İki Hollanda kulübünün de lig aşamasında dört maçı kaldı.

İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Dokuzuncu ile 24. sıra arasındaki takımlar ise play-off turunda mücadele edecek. Football Rankings'in X'te yazdığına göre Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Arsenal, dört maç haftasının ardından eleme aşamasındaki yerlerini şimdiden garantiledi. Beşinci maç haftasının ardından başka kulüpler de bu üçlüye katılabilir.

PSV'nin durumu nasıl?

PSV, dört puan ve eksi 1 averajla şu anda 24. sırada. Peter Bosz'un takımı böylece play-off çizgisinin hemen üzerinde yer alıyor. Ancak 25. sıradaki Bodø/Glimt'in de dört puanı var ve aradaki fark son derece küçük.

Eindhoven ekibi salı akşamı, 12 puanla ikinci sırada bulunan Real Madrid'e konuk olacak. Ardından üç maçı daha var: 9 Aralık'ta evinde Atlético Madrid, 20 Ocak'ta deplasmanda Viking FK ve 27 Ocak'ta evinde VfB Stuttgart ile karşılaşacak.

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PSV, dört puanını Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalarak ve FC Porto'yu 0-1 yenerek topladı. RB Leipzig'e 1-0, Club Brugge'e ise 1-2 mağlup oldu. Bosz'un takımı kalan maçlarda iki galibiyet alırsa 10 puana ulaşacak.

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Feyenoord play-off turuna kalmak için ne yapmalı?

Üç puanı bulunan Feyenoord'un başlangıç konumu çok daha kötü. Rotterdam ekibi, eksi 7 averajla 32. sırada. Giovanni van Bronckhorst'un takımının Şampiyonlar Ligi play-off turunu garantilemek için en az yedi puan daha toplaması gerekiyor.

Feyenoord, salı akşamı De Kuip'te üç puanla 26. sırada bulunan FC Porto'yu ağırlayacak. Rotterdam ekibi, doğrudan rakiplerinden birini yenerek önemli bir avantaj elde edebilir.

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Porto maçından sonra 8 Aralık'ta Viking FK ve 19 Ocak'ta Galatasaray deplasmanları var. Ardından 27 Ocak'ta RB Leipzig, De Kuip'e gelecek.

Feyenoord, lig aşamasına Barcelona karşısında 5-1'lik yenilgiyle başladı ancak Como'yu 3-2 yenerek toparlandı. Rotterdam ekibi daha sonra Real Betis'e 1-0, Inter'e ise 0-3 mağlup oldu. 10 puana ulaşmak için en az iki galibiyet ve bir beraberlik almaları gerekiyor.