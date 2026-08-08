PSV, VriendenLoterij Eredivisie'de sezonun ilk lig maçında Fortuna Sittard karşısında çok can yakıcı bir şekilde puan kaybetti. Eindhoven ekibi, devre arasında 0-1 geride kapattığı maçta Ryan Flamingo ve 18 yaşındaki Noah Fernandez'in golleriyle geri döndü, ancak Édouard Michut 92. dakikada attığı harika golle skoru 2-2'ye getirdi.

Teknik direktör Peter Bosz, AZ'ye 0-4 kaybedilen Johan Cruijff Schaal maçına göre tam beş değişiklik yaptı. Cezalı Joey Veerman'ın yerine Paul Wanner görev aldı, savunmada Mauro Júnior ile Armando Obispo sahaya çıktı, hücumda ise Ivan Perisic ve Ruben van Bommel, Ricardo Pepi'nin yanında yer aldı. Fortuna Teknik Direktörü Danny Buijs ise Lequincio Zeefuik'in arkasında Mohamed Ihattaren ve Romeny'nin oynadığı 3-4-3 düzenini tercih etti.

Fortuna maça etkili başladı ve altıncı dakikada öne geçtiğini düşündü, ancak Romeny ofsayttaydı. Bir dakika sonra Ihattaren, kaleci Matej Kovar'ı kurtarış yapmaya zorladı. 17. dakikada PSV kalecisi, bu kez de hücum oyuncusunun bir şutunda yine devreye girdi.

PSV topa çok sahip oldu, ancak Fortuna savunmasını açmakta neredeyse hiç başarılı olamadı. Wanner topu üstten auta gönderdi, Guus Til zor bir pozisyondan farkla dışarı vurdu ve yarım saati biraz geçtikten sonra Van Bommel, Perisic'in kullandığı kornerde tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı, ancak Mattijs Branderhorst topu üstten kornere çeldi.

Fortuna, devre bitmeden hemen önce sonunda golü buldu. Flamingo, 42. dakikada topu Kovar'a çok yumuşak bir şekilde kafa ile geri gönderdi, Romeny de iyi takip ederek kaleciyi geçti ve skoru 0-1 yaptı. PSV, yüzde 80 topa sahip olma oranı ve 10 şutuna rağmen soyunma odasına geride gitti.

Bosz hemen müdahale etti ve Van Bommel'in yerine Amir Bouhamdi'yi oyuna aldı. PSV, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra skoru eşitledi; Perisic korneri ceza sahası içine gönderdi, Flamingo da kafayla ağları buldu. Branderhorst, Wanner'ın hafif çekmesi nedeniyle itiraz etse de 1-1 geçerliliğini korudu.

Ardından Zeefuik adale sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bosz da Til ve Sven Mijnans'ın yerine Alassane Pléa ile Dennis Man'ı alarak hücum gücünü artırdı. Buna rağmen Ihattaren bir fırsat daha yakaladı, ancak Kovar geceki üçüncü şutunda da gole izin vermedi.

Fortuna hatlarını oldukça iyi kapattı, ancak dört dakika sonra PSV'nin kontra atağında 2-1 yine de geldi. Wanner, Pléa'yı buldu; onun zayıf ilk kontrolü topu tam da ileri çıkan Fernandez'in önüne bıraktı. 18 yaşındaki sol bek soğukkanlı kaldı ve Branderhorst'u şık bir aşırtma vuruşla geçti.

Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında oyuna sonradan giren Michut, ceza sahası dışından köşeye doğru müthiş bir vuruş çıkardı. Perisic'in kafasına da çarpan top yön değiştirip Kovar'ın arkasından ağlara gitti ve Fortuna derin uzatmalarda skoru 2-2'ye getirdi.