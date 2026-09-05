PSV, transfer döneminin son günlerinde Ladislav Krejcí’yi Eindhoven’a getirmeye çalıştı. Haberi Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink duyurdu. Çekya Milli Takımı’nın 30 kez formasını giyen oyuncunun, Peter Bosz’un ekibinin savunmasını güçlendirmesi düşünülüyordu ancak Wolverhampton Wanderers transfere onay vermedi.

Elfrink’e göre PSV, transfer piyasasının kapanmasına kısa süre kala Krejcí’yi kadrosuna katmak için The Wolves ile temasa geçti. Ancak Eindhoven temsilcisi bu girişiminden ‘eli boş’ döndü.

PSV’nin hâlâ savunmaya takviye aradığı zaten biliniyordu. Kulüp, Lutsharel Geertruida’yı RB Leipzig’den kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı ve anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekletti, ancak buna ek olarak bir stoper daha almak istiyordu.

Krejcí de bu süreçte ciddi şekilde gündeme gelen isimlerden biriydi. İsmi ağustos ayında da Eindhoven’da geçmişti ve PSV, transfer döneminin son bölümünde bir kez daha girişimde bulunmaya karar verdi.

Ancak Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlanamadı. İngiliz kulübü kapıyı kapalı tuttu ve PSV, Çek savunmacının transferini gerçekleştiremedi.

27 yaşındaki Krejcí birden fazla pozisyonda görev yapabiliyor. Savunmanın merkezinde oynayabildiği gibi, zaman zaman ön libero olarak da kullanılıyor.

Transfermarkt verilerine göre Krejcí’nin piyasa değeri 22 milyon euro. Wolverhampton Wanderers döneminden önce Sparta Prag ve Girona başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giydi; Girona ile Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele etti.

Krejcí ayrıca bu yaz Dünya Kupası’nda Çekya Milli Takımı’nda kaptanlık pazubandını da taktı. Savunmacı, ülkesinin Güney Kore ile oynadığı açılış maçında (2-1 mağlubiyet) uzun bir taç atışından gelen topu kafayla ağlara göndererek takımının ilk golünü kaydetti. Çekya, turnuvaya grup aşamasında yalnızca bir puanla veda etti.







