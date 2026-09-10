PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, perşembe akşamı Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından karışık duygular yaşadı. Apeldoornlu teknik adam, zayıf geçen ilk yarıdan dolayı hayal kırıklığı yaşarken, alınan Şampiyonlar Ligi puanının değerini de görüyor.

"Daha fazlasını hak etmedik" diyerek söze başladı gerçekçi Bosz, Ziggo Sport kameralarına. "İlk yarıda onlar daha iyiydi, ikinci yarıda biz, dolayısıyla adil bir sonuç oldu. Özellikle topa sahipken yeterince iyi değildik ve topu çok çabuk kaybettik. Oyunumuzda sakinlik yoktu."

"Bazı oyuncular için bu Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtı, belki bundan etkilenmiş olabilirler. Şunu da söylemem gerekir ki ilk yarıda iyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Topa sahipken sakin kalan, becerikli oyunculara sahip bir takım."

PSV, Gleiker Mendoza'nın golüyle devre arasına 0-1 geride girdi. "Onlara baskı yapmakta zorlandık. Baskıdan çok kolay çıkabildiler. Bunu ikinci yarıda daha iyi yaptık, baskıyı biraz farklı kurmaya başladık. Onlar daha çok uzun top oynadı, bu da bize kontrolü getirdi." Sergiño Dest, devre arasından kısa süre sonra skoru 1-1'e getirdi.

Bosz, takımını ikinci yarıda ‘topa sahipken daha sağlam’ buldu. "Henüz verilere bakmadım ama çok fazla koşulduğu ortaya çıkacaktır. Bu her zaman daha iyi olduğunuz anlamına gelmez. İstediğiniz kontrolü, topa sahipken kurmak istersiniz. Bunu çok az yaptık. Topu çok çabuk kaybederseniz, çok fazla koşmak zorunda da kalırsınız.”

"Eleştiriyi anlayıp anlamadıklarını bilmiyorum. Ama sanırım anlıyorlardır, çünkü bizim sürekli konuştuğumuz konu bu. Maçın ardından onlara bunun adil bir sonuç olduğunu, bizim için belki hayal kırıklığı yarattığını söyledim. Öte yandan bu, ilk maçlar açısından son dört yılın en iyi sonucu."

PSV, 2023'te Şampiyonlar Ligi serüvenine Arsenal karşısında 4-0'lık yenilgiyle başladı. Bir yıl sonra Eindhoven ekibi, Juventus deplasmanında 3-1 kaybetti. Geçen sezon Union Sint-Gillis'e karşı iç sahadaki açılış maçı ‘kazanılması gereken’ bir maç olarak nitelendirilmişti ancak PSV, fazla şans bulamadığı bir gecede 1-3 kaybetti ve Napoli'ye karşı alınan unutulmaz 6-2'lik ve Liverpool'a karşı gelen 1-4'lük galibiyetlere rağmen ara tura da kalamadı.

Bosz, topa sahip oldukları oyundan memnun olmasa da savunma yönü konusunda olumlu konuştu. Takımı çok az pozisyon verdi. "Bu kesinlikle övgüyü hak ediyor" dedi. "Bu kadar çok top kaybı yaptığınızda işler her zaman kolay olmuyor. Çocuklar gerçekten çok iyi iş çıkardı, iyi savunma yaptılar" ifadelerini kullandı Bosz.



