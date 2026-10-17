Peter Bosz, cumartesi öğleden sonra PSV'nin ADO Den Haag deplasmanındaki maçında öfkesine hâkim olamadı. Eindhoven ekibinin teknik direktörü, 51. dakikada taç çizgisi kenarında Jalen Hawkins ile tartıştı.

Tartışmanın nedeni, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra yaşanan dikkat çekici bir pozisyondu. PSV kalecisi Matej Kovár, Kodai Sano'nun sakatlık tedavisi görebilmesi için topu bilerek oyun alanının dışına göndermişti.

Ancak tedavi yapılmadı. Bunun ardından ADO, topu PSV'ye geri vermek yerine oyuna devam etmeyi tercih etti. Bu durum PSV cephesinde tepki çekti. Bosz da o sırada taç çizgisine yakın duran ev sahibi ekibin 17 numarası Hawkins'in yanına giderek hesap sordu.

Tartışma yaşandığında PSV, Lahey'de zaten oldukça zor durumdaydı. Bosz'un takımı, Sven Mijnans'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle ikinci yarıyı on kişi oynamak zorundaydı.

İlginç olan, maçın ilk golünü de Mijnans'ın atmış olmasıydı. Hücum oyuncusu, Mauro Júnior'un savunma arkasına gönderdiği Guus Til'in yaptığı mükemmel ortayı 21. dakikada güzel bir vuruşla gole çevirmişti.

Ancak devre arasına kısa süre kala PSV için işler ters gitti. Önce Til sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ardından Mijnans, 43. dakikada ADO ceza sahasında yaptığı çok geç bir kayarak müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını gördü.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda fırsatı değerlendirdi ve 55. dakikada beraberliği yakaladı. Juho Kilo'nun yaklaşık yirmi metreden çektiği şut, Mauro Júnior'un topuğuna çarparak yön değiştirdi ve Kovář'ı çaresiz bıraktı: 1-1. Haber yayımlandığı sırada maç devam ediyordu.