Peter Bosz, cumartesi öğleden sonra PSV'nin ADO Den Haag deplasmanındaki maçında öfkesine hâkim olamadı. Eindhoven ekibinin teknik direktörü, 51. dakikada taç çizgisi kenarında Jalen Hawkins ile tartıştı.

Tartışmanın nedeni, devre arasından kısa süre sonra yaşanan dikkat çekici bir andı. PSV kalecisi Matej Kovár, Kodai Sano'nun sakatlık tedavisi görebilmesi için topu bilerek oyun alanının dışına göndermişti.

Ancak tedavi yapılmadı ve ADO, topu PSV'ye geri vermek yerine oyuna devam etmeyi tercih etti. Bu durum PSV'nin tepkisini çekti. Bosz da o sırada taç çizgisine yakın duran ev sahibi takımın 17 numarası Hawkins'e hesap sormaya gitti.

Tartışma, PSV'nin Den Haag'da zaten oldukça zorlandığı bir sırada yaşandı. Bosz'un takımı, Sven Mijnans'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıyı on kişi oynamak zorunda kalmıştı.

İlginçtir ki Mijnans, maçın başlarında açılış golünü atan isimdi. Mauro Júnior'un ileri gönderdiği Guus Til'in mükemmel ortasında hücum oyuncusu, 21. dakikada şık bir vuruşla topu ağlara yollamıştı.

Ancak devre arasından hemen önce PSV için işler tersine döndü. Önce Til sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı, ardından Mijnans, ADO'nun ceza sahasında çok geç kaldığı kayarak müdahale nedeniyle 43. dakikada ikinci sarı kartını gördü.

İkinci yarıda fırsatı değerlendiren ev sahibi takım, 55. dakikada eşitliği sağladı. Juho Kilo'nun yaklaşık yirmi metreden çektiği şut, Mauro Júnior'un topuğuna çarparak yön değiştirdi ve Kovář'ı çaresiz bıraktı: 1-1. PSV, uzatma dakikalarının sonlarında oyuna sonradan giren Matej Sin'in kafa golüyle 2-1 mağlup oldu.