PSV Eindhoven teknik direktörü Roger Schimdt, zor bir eşleşmenin ardından hak ederek tur atladıklarını belirtti.

PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Roger Schmidt, sarı-kırmızılıları eledikleri maçın ardından zor bir eşleşmeyi geride bıraktıklarının altını çizdi.

Neler söylendi?

PSV Eindhoven teknik direktörü Roger Schmidt maç sonu yaptığı açıklamada zoru başardıklarına vurgu yaptı:

"Galatasaray maça iyi pres yaparak başladı ama biz de sonrasında atağa geçtik."

"İyi oynadığımızı ve turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum, zoru başardık."

Kendilerine güvenlerinin arttığını söyleyen Schmidt, bu galibiyetin genç oyuncuları için de iyi bir tecrübe olduğunu sözlerine ekledi:

"Bu tur bizim için zor geçti ama iyi iş çıkardık. Kendimize güvenimiz arttı, önümüzdeki elemeler için de elimizden geleni yapacağız."

Schmidt, PSV'nin paylaşımını yorumladı

Hollanda ekibi, turu geçmesinin ardından sosyal medya hesabından "Küçük kulüp mü? Büyük sonuç" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Schmidt, bu paylaşımı da değerlendirdi:

"İstanbul'a kıyasla bizim şehrimiz küçük bir şehir. Dolayısıyla bu bizim için gurur verici bir galibiyet. Fakat paylaşım hakkında daha detaylı bir yorum yapamam."

Madueke: "Kolay bir eşleşme değildi"

PSV'nin genç yıldızı Madueke de zor bir eşleşmeyi geride bıraktıklarının altını çizdi:

"Kolay bir tur değildi. Galatasaray büyük bir takım, dolayısıyla turun kolay geçtiğini söyleyemem."

"Burada oynamak benim için gurur vericiydi, Galatasaray'ın güzel bir taraftar grubu var."

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