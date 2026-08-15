Ryan Flamingo, PSV’nin deplasmanda Excelsior’u 2-1 mağlup ettiği zorlu maçın ardından ESPN’de sert eleştiriler aldı. Savunmacı, Roterdam ekibinin beraberlik golünde ikinci yarıda Casper Widell’e karşı kritik bir hava topu mücadelesini kaybetti. Mario Been ve Hugo Borst, PSV’li oyuncunun performansını eleştirel sözlerle değerlendirdi.

Been, Flamingo’da özellikle acımasızlık eksikliği gördüğünü söylüyor. Analist, “Bu tamamen ikili mücadeleyi kazanma meselesi ve Flamingo bunu oldukça kolay kaybediyor” dedi. “Belki de bu tür toplarda kaleden biraz daha uzakta savunma yapmalısın.”

Been’e göre bu an, PSV’li oyuncuda gördüğü daha büyük bir sorunun parçası. “İkili mücadeleyi çok kolay kaybediyor ve bu da onun gerçekten acımasız bir savunmacı olmadığını gösteriyor. Orta sahada, özellikle Utrecht döneminde harika anları oldu ama bence merkezde bu tür topları uzaklaştıracak kadar acımasız değil.”

Borst ise ardından bir adım daha ileri gidiyor. Köşe yazarı, “Ben PSV taraftarı değilim ama bir taraftar olarak o adamdan tamamen bıkmış olabileceğini hayal edebiliyorum” derken, Marciano Vink hemen itiraz ediyor. Borst ayrıca farklı bir ortamın Flamingo’ya iyi gelip gelmeyeceğini de sorguluyor.

Vink ise 23 yaşındaki savunmacıyı açık şekilde savunuyor ve daha önceki güçlü performanslarına dikkat çekiyor. “Boscagli onun yanında oynadığında ve daha sonra da Schouten Şampiyonlar Ligi’nde yanındayken, gerçek süper golcülere karşı tek başına çok geniş alanlar savundu; onlar da onlarca milyon avroya satılan oyuncular. Örneğin Gyökeres’e karşı (o dönem Sporting CP’de oynuyordu, ed.) gerçekten çok iyi direnç gösterdi.”

Vink, “O, özgüvene ihtiyaç duyan bir oyuncu” diye devam etti. “Geçen hafta Fortuna’ya attığı golün de ona gerçekten çok şey kattığını düşünüyorum.” Öte yandan analist, Flamingo’nun zaman zaman rehavete kapıldığını da kabul ediyor: “Bu biraz onda var.”

Vink ayrıca Frank de Boer’le bir kıyaslama yapıyor. “O da bu tür hataları yapardı ama Frank de Boer bunun yanında çok zekiydi, taktiksel olarak çok güçlüydü ve pozisyon bilgisi yüksekti. Flamingo’da bunlar yok.” Flamingo’nun belki de daha çok bir orta saha oyuncusu olup olmadığı sorusuna ise Vink net şekilde olumlu yanıt veriyor: “Aslında orta saha ile savunmacı arasında bir yerde.”