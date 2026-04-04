PSV taraftarları, dramatik bir başlangıcın ardından topluca aynı oyuncu değişikliğini talep ediyor: "Onu oyundan alın!"

PSV taraftarları, PSV ile FC Utrecht arasında oynanacak olası şampiyonluk maçının ilk yirmi dakikasını şaşkınlıkla izliyor. Eindhoven'da maçın henüz on üçüncü dakikasında konuk takım 2-0 öne geçmişti ve bunun sorumlusu olarak özellikle bir isim gösteriliyor.

Maç başlamadan hemen önce PSV, Armando Obispo'nun ısınma sırasında sakatlandığını açıkladı. Onun yerine Yarek Gasiorowski kadroya alındı.





Ancak İspanyol savunma oyuncusu, Eindhoven kulübünün taraftarları üzerinde şu ana kadar oldukça zayıf bir izlenim bıraktı. Sosyal medyada, onun performansına yönelik olumsuz yorumlar yağmur gibi yağıyor.

Artem Stepanov ve Gjivai Zechiël, Domstedelingen için iki golü attı. Özellikle FC Utrecht'in ikinci golünde PSV'nin stoperi iyi görünmüyordu. Stepanov'un kafası sırasında çok hevesli bir şekilde dışarı çıktı, bu da Zechiël'in kaleci Kovar'a doğru koşmasına izin verdi.

“Gasiorowski’nin bu hareketi ne kadar anlaşılmaz!” diye haykırıyor birisi X’te. “Gasiorowski’yi oyundan alın” diyor bir başkası. “Bunun sorumlusu Perisic olabilir, ama Gasiorowski de iyi görünmüyor” diyor bir başkası.

"Neden dışarı çıkıyor ki?" diye yazıyor 22 yaşındaki stoper hakkında. "Arka taraf tamamen açık durumda," diye devam ediyor yazılar.