PSV, Excelsior karşısında soyunma odasına 0-1’lik üstünlükle girdi ancak sosyal medyada Eindhoven ekibinin taraftarları arasında büyük bir memnuniyetsizlik hakim. Özellikle Paul Wanner, PSV taraftarlarının sert tepkisinin hedefinde.

Ruben van Bommel, henüz beşinci dakikada ilk yarının tek golünü attı. Açılış golünden hemen önce ise Wanner çok büyük bir fırsattan yararlanamadı. Joey Veerman, 20 yaşındaki orta sahayı harika bir ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya bıraktı ancak Wanner fazla zaman harcadı ve vuruşunda topu kaleci Stijn van Gassel’e nişanladı. Dönen topu Van Bommel soğukkanlı bir şekilde ağlara gönderdi.

Wanner, ilk yarının kalan bölümünde de pek etkileyici bir performans sergileyemedi. Bir taraftar, “Wanner en büyük yanlış transfer” diye yazarken, bir diğeri sert bir yorumda bulundu: “Wanner’ın orada yaptığı şey, tek bir pozisyonda ne kadar eksiği olduğunu gösteriyor.” Bir başka taraftar ise daha da kısa kesti: “Paul Wanner, ne kadar korkunç kötü bir maç oynuyorsun.”

Bu nedenle Kodai Sano çağrıları giderek yükseliyor. Bu hafta NEC’den transfer edilen ve Excelsior karşısında maça yedek kulübesinde başlayan Japon oyuncu, birçok taraftar tarafından alternatif olarak öne çıkarılıyor: “Sano, Wanner’ın yerine lütfen!”

PSV, geçen yıl Wanner için yaklaşık 15 milyon euro ödedi. Taraftarlar arasında, “Bayern bize Wanner konusunda kazık attı” sesleri yükseliyor. Bir başka taraftar ise yedi kez Avusturya Milli Takımı formasını giyen oyuncuyla yolların ayrılmasını istiyor: “Wanner satılsın, hem de hemen.”

Wanner ağır şekilde eleştirilirken, bazı takım arkadaşları ise övgü alıyor. Bir taraftar, “Veerman çok güçlü bir ilk yarı oynuyor” diye yazarken, bir diğeri de “Veerman ve Van Bommel harika oynuyor” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle Veerman’ın pasları dikkat çekiyor; PSV taraftarına göre Eindhoven ekibi, geçen hafta Volendamlı oyuncu cezalı olduğu sırada bu yaratıcılığı gözle görülür şekilde aramıştı.