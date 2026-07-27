PSV taraftarları, sosyal medyadaki bazı tepkilere bakılırsa Alassane Pléa için büyük endişe duyuyor. Fransız forvet, Villarreal karşısında (3-1 mağlubiyet) iyi bir izlenim bırakmadı.

Pléa, geçen yaz Borussia Mönchengladbach'tan üç milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Ancak Eindhoven'daki ilk haftalarında işler tamamen ters gitti.

Forvet, deplasmandaki FC Twente maçında Robin Pröpper ile girdiği ikili mücadele sonrası ağır bir diz sakatlığı yaşadı. Sezonun geri kalanında Eindhoven ekibi adına bir daha forma giyemedi.

Bu sezon hazırlık döneminin tamamında yeniden takımla birlikte çalışıyor, ancak PSV taraftarları ortaya koyduğu oyundan memnun değil. Yine de birçok kişiye göre bunda onun yapabileceği çok fazla bir şey yok.

X'te bir kullanıcı, “Pléa bir daha asla eski seviyesine dönemeyecek ve yaşadığı sakatlık ile yaşı (33) düşünüldüğünde bu ayıp değil. Sanırım PSV'de de bunu biliyorlar” diye yazdı.

Bir başkası ise, “Villarreal CF maçında Pléa karşısında biraz irkildim. Hiç rahat ya da özgüvenli görünmüyordu ve hâlâ istenen seviyenin çok uzağında” ifadelerini kullandı.

Bir taraftar da, “Geçen yıl hazırlık dönemindeki tüm maçları izlemiştim ve bence olağanüstüydü, Villarreal karşısında ise gerçekten bocaladı. PSV için tam anlamıyla savaşan Pepi ile rekabet nedeniyle kendini kanıtlamak için fazla zamanı yok” değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka yorumda da, “Pléa'nın futbol kariyeri, Pröpper'in müdahalesinden sağ çıkamadı, bu sonuca varmaya cüret edebilirim. Sonsuz yazık, çünkü aksi halde bu adam gerçekten bir sansasyon olacaktı” denildi.

PSV, bu hazırlık döneminde Royal Antwerp (1-1), Rákow (2-2), Union Sint-Gillis (7-3 galibiyet) ve Villarreal (3-1 mağlubiyet) ile karşılaştı. Pléa her maçta en az 45 dakika oynadı, ancak gol atamadı. PSV, salı akşamı bir de FC Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.