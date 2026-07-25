PSV, Villarreal ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında son derece zayıf bir görüntü verdi. Devre arasına skor tabelasında hâlâ 0-0’lık eşitlikle gidilse de Eindhoven ekibi şikâyet etmemeliydi: İspanyol konuk ekip pozisyon üstüne pozisyon buldu ve özellikle Ryan Flamingo ile Kiliann Sildillia, taraftarların sosyal medyadaki eleştirilerinin hedefi oldu.

PSV maça yine de oldukça iyi başladı ve Alassane Pléa, Dennis Man ve Tygo Land ile birkaç fırsat yakaladı. Ardından Villarreal kontrolü tamamen ele aldı ve eski Ajax forveti Georges Mikautadze, birkaç dakika içinde kaleci Matej Kovar karşısında üç kez tehlikeli oldu. Kovar, yaptığı birkaç kurtarışla PSV’yi ayakta tuttu.

Savunmadaki kırılganlık taraftarlar arasında büyük endişe yaratıyor. “Geçen sezonun sorunlu noktaları giderilmekten çok uzak. Flamingo, pozisyon bilgisi açısından, çoğu zaman olduğu gibi, yetersiz”, sonucuna varan bir taraftar, Land’den ve Ruben van Bommel ile Pléa’nın yeniden süre alabilmesinden ise memnundu.

Özellikle iki yıl önce FC Utrecht’ten 9 milyon euro karşılığında gelen Flamingo yoğun eleştiri alıyor. “Flamingo ilk 11 oyuncusu olamaz, bu gerçekten üzücü. Çok sık hata yapıyor ve André Ramalho ile aynı etkiyi yaratıyor”, diye yazdı bir taraftar X’te; bir başkası ise “Geçen sezon Flamingo’nun PSV’de işinin pek olmadığı zaten anlaşılmıştı” dedi.

Huzursuzluk, Flamingo’nun devre bitmeden hemen önce yine hata yapmasıyla daha da arttı. Onun hatası sonrası Ayoze Pérez, Kovar ile karşı karşıya kaldı ancak hücum oyuncusu kaleciyi aşırtma vuruşla geçmeye çalıştı ve topu üstten auta gönderdi. Bir PSV taraftarı, “Ryan Flamingo’nun hatasının ardından gelen onuncu fırsat da değerlendirilemedi” yorumunda bulundu.

Bir başka taraftar ise teknik direktör Peter Bosz’un müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor. “Flamingo kulübeye çekilmeli. O zaman Jong PSV’den bir oyuncuya şans verin, çünkü bundan çok daha kötü olamaz” sözleriyle sert bir sonuca vardı. Ayrıca Jerdy Schouten’in sakatlığının ardından ekstra bir stoper alınmaması nedeniyle kulüp yönetimi de eleştirildi: “Savunma geçen yıldan bile daha kötü görünüyor.”

Eleştiriler yalnızca Flamingo’ya değil, sağ bek Sildillia’ya da yöneldi. “PSV’nin neden Sildillia’yı aldığını anlamıyorum”, diye yazdı bir taraftar; bir diğeri ise onu “yine vasat” olarak tanımladı. “Yıllardır yeterli kaliteye sahip savunmacılar alınmıyor. Bu sırada Earnest Stewart pazarın akışkan hâle gelmesini bekliyor” denildi.



























