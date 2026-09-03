PSV, Mikkel Bro Hansen’i (17) resmen açıkladı. Danimarkalı üst düzey yetenek, Bodø/Glimt’ten geldi ve üç yıllık sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada Eindhoven ekibini seçmenin kolay bir karar olduğunu söyledi. “Büyük bir kulüp ve geleceğim için mükemmel bir planları vardı.”

Bro Hansen, daha önce PSV’de gelişim gösteren yeteneklere işaret etti. “Xavi Simons, Noni Madueke, Ismael Saibari ve benzeri oyunculara bakın.” Ardından forvet, PSV’nin kendisi için nasıl bir plan düşündüğünü anlattı.

“Tam zamanlı olarak A takıma katılacağım. İlk etapta Jong PSV için maçlara çıkacağım ama A takımda mümkün olduğunca fazla süre almak için savaşacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum” diyor Bro Hansen.

Teknik direktör Earnest Stewart, oyuncunun gelişinden memnun. “Onu bir süredir takip ediyoruz ve temas son aylarda daha yoğun hale geldi. Mikkel’i çok büyük potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz ve PSV’de kendisini en iyi şekilde geliştirebileceğine dair tam güven duyuyoruz.”

Eindhoven temsilcisi, Bodø/Glimt’e yaklaşık üç milyon avro ödeyecek, Norveç ekibi ise başlangıçta daha yüksek bir rakam talep etti. PSV, bonservis bedelini aşağı çekmeyi başardı.

PSV, güçlü dış ilgiye rağmen Bro Hansen’i ikna etmeyi başardı. Mayıs ayının sonunda Ajax da golcüyle ciddi şekilde anılmıştı. O dönemde FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Newcastle United ve Juventus da ilgilenen kulüpler arasında gösterilmişti.