PSV, Sven Mijnans için İtalya ve Almanya’dan ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalıyor

Eindhovens Dagblad gazetesinden Rik Elfrink’in haberine göre, PSV, Sven Mijnans’ın transferini yeniden gündeme almak istiyor. AZ’nin orta saha oyuncusu, geçen sezon da Eindhoven ekibinin ilgisini çekmişti, ancak o zaman bir anlaşmaya varılamamıştı.

Uzun bir süre, Mijnans'ın geçen sezon PSV'ye transfer olacağı düşünülüyordu. Ancak sonunda orta saha oyuncusunun bedelinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı ve AZ'de kalmaya devam etti.

Elfrink’e göre, Mijnans’ın PSV’ye transferi mantıklı bir hamle, ancak kulüp bu konuda rekabetle karşı karşıya kalacak. Yurt dışından da yoğun ilgi var.

Transfermarkt’a göre Mijnans’ın piyasa değeri on beş milyon avro, bu da Earnest Stewart’ın cüzdanını iyice boşaltması gerekeceği anlamına geliyor. “Geçen yıl PSV de onun için on milyon avrodan fazla teklif vermişti, ancak o zamanlar teknik direktör Max Huiberts’in izniyle kulüpten ayrılmasına izin verilmedi,” diye yazan Elfrink, aynı zamanda dikkat çekici bir bilgiyi de paylaşıyor.

PSV gözlemcisine göre Como, Juventus ve RB Leipzig, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak için yarışıyor. “Özellikle Como ve Juventus, PSV’nin güçlü rakipleri gibi görünüyor.”

Elfrink’e göre, kulüplerin tam olarak ne kadar teklif etmesi gerektiği belirsiz. “AZ ile PSV arasında şu anda yoğun görüşmelerin başladığı konusunda henüz kimse ne doğruluyor ne de yalanlıyor.”