PSV, Sven Mijnans’ı kadrosuna kattı: Şampiyon kulüp bu tutarı ödüyor

Pazartesi günü, PSV ve AZ’nin Sven Mijnans’ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Eindhoven’ın şampiyonu, orta saha oyuncusu için 13 milyon euro ödeyecek; bu transfer, tarihteki en pahalı üçüncü yerli transfer olarak kayıtlara geçti. Mijnans, 2031 ortasına kadar sözleşme imzaladı ve 21 numaralı formayla oynayacak.

“Bu, kariyerim için mükemmel bir sonraki adım gibi geliyor. PSV, net bir vizyona, güçlü bir yönetime ve birinci sınıf tesislere sahip muhteşem bir kulüp. Üstelik burada her sezon şampiyonluk mücadelesi veriyorsunuz,” diyen Mijnans, her zaman Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hayal etmiş ve Alkmaar’da geçirdiği yıllar için AZ’ye minnettar olduğunu belirtti.

“AZ bana en üst seviyede kendimi daha da geliştirebilmem için bir fırsat verdi. Buraya geldiğim ilk günden itibaren kendimi son derece sıcak karşılandığımı hissettim. Harika insanlarla tanıştım, muhteşem maçlar oynadım ve asla unutmayacağım anılar biriktirdim. AZ ile kazandığımız kupa şüphesiz kariyerimin en güzel anlarından biri,” diyerek Mijnans, AZ’nin internet sitesi üzerinden PSV’ye transferiyle ilgili yorumda bulundu.

Mijnans ayrıca neden 21 numarayı seçtiğini de açıkladı. “Bu numara bana en çok hitap etti. Paulo Dybala ve Paul Pogba gibi oyuncular geçmişte bu numarayla başarılı oldular, umarım ben de bu geleneği sürdürebilirim.”

AZ’nin teknik direktörü Niels van Duinen, kulüpten ayrılan Mijnans ile özellikle gurur duyuyor. “Sven, AZ’de geçirdiği süre boyunca kulübe muazzam bir katkı sağladı. Burada tam anlamıyla çok yönlü bir orta saha oyuncusu haline geldi. Sadece golleri ve asistleriyle değil, aynı zamanda oyun kurucu ve takımın lideri olarak da önemli bir rol oynadı.”

“Sven’i yıllardır takip ediyoruz ve her sezon önemli bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz. O, zeki, çok yönlü ve koşu kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusu. Ayrıca düzenli olarak gol ve asist üretiyor. Zihniyeti de bize çok hitap ediyor,” dedi PSV’nin teknik direktörü Earnest Stewart.

PSV, Mijnans için 13 milyon euro ödedi; bu, tarihteki en pahalı üçüncü yerli transfer oldu. Ajax, bir zamanlar Miralem Sulejmani için 16,3 milyon euro ödemişti; PSV ise geçen yıl Ruben van Bommel için 15,8 milyon euro ödemişti.