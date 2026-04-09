PSV sürpriz bir hamle yaparak, çok rağbet gören oyuncunun sözleşmesini kısa sürede uzatacak

Rik Elfrink, Perşembe günü Eindhovens Dagblad adına yaptığı haberde, PSV'nin üçüncü kalecisi Niek Schiks'in sözleşmesini yeniden görüşerek uzatmak istediğini bildirdi.

Schiks, bu sezon Nick Olij ve Matej Kovar'ın ikisi de sakatlandığında Hollanda şampiyonu için iki kez forma giydi. En çok süreyi Jong PSV'de Keuken Kampioen Divisie'de geçirdi.

Schiks, FC Groningen ile oynanan deplasman maçında (1-2 galibiyet) Peter Bosz'u ikna etmeyi başardı. Şu anda 2027 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak bu durum yakında değişecek.

Sözleşmesinin uzatılmasına rağmen, Schiks önümüzdeki sezon büyük olasılıkla PSV forması giymeyecek. Kulüp, yaz aylarında onu Hollanda'nın başka bir takımına kiralamayı planlıyor.

Transfer piyasası uzmanı Mounir Boualin, geçen ay Schiks'in RKC Waalwijk'in ilgisini çektiğini bildirmişti. Brabant kulübü, onu kiralık olarak kadrosuna katmayı çok istiyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla kulübün Eindhoven'a talepte bulunması bekleniyor.