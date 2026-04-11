PSV, Cumartesi akşamı Sparta Rotterdam karşısında işini bitiren bir galibiyet elde etti. Het Kasteel'de, devre bitmeden hemen önce Ricardo Pepi ve maçın son dakikalarında Ismael Saibari'nin golleriyle şampiyon takım 2-0 öne geçti. Sparta, birkaç fırsat yakalamasına rağmen buna pek bir karşılık veremedi.

Peter Bosz, PSV'de bu sezon fazla süre almamış bazı oyunculara şans verdi; bunların arasında üst düzey yetenek Noah Fernández de vardı. Ryan Flamingo, ağır sakatlığı bulunan Jerdy Schouten'in yerine savunmada yer aldı. On yedi yaşındaki Fabian Merién, maçın son dakikalarında PSV'de yedek olarak Eredivisie'deki ilk maçına çıktı.

Maç, Sparta'nın efsane ismi Charles van der Steene için etkileyici bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Başlama düdüğünün ardından PSV, çok hızlı bir şekilde golü bulmayı hedefledi. Yarek Gasiorowski, maçın ilk dakikasında kafayla golü attı, ancak bu gol, VAR'ın müdahalesi üzerine Guus Til'in pozisyon öncesinde elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın ilk dakikalarında karşılıklı pozisyonlarla maç hareketli geçti. Ryan Flamingo, neredeyse kaleye girmiş olan Shunsuke Mito'ya yaptığı faulün ardından erken bir kırmızı karttan kurtulurken, Sparta ise bir serbest vuruş ve köşe vuruşuyla ilk tehlikeli pozisyonları yarattı. PSV top hakimiyetinde dikkatsizdi, ancak yine de tehlikeli olmaya devam etti.

İlk yarının ortasında, deplasman tribününden atılan havai fişeklerin neden olduğu duman nedeniyle maç geçici olarak durduruldu. Bundan kısa bir süre önce Ismael Saibari direğe çarpmıştı. Maçın yeniden başlamasının ardından PSV, Ricardo Pepi ile büyük bir fırsat yakaladı, ancak Amerikalı oyuncu yakın mesafeden topu dışarıya attı.

Yine de açılış golü kritik bir anda geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Ricardo Pepi, Til'in mükemmel ortasını kafayla ağlara gönderdi: 0-1. Sparta, pozisyon öncesinde olası bir faul nedeniyle itirazda bulundu, ancak gol geçerli sayıldı ve PSV devreye önde girdi.

İkinci yarıda maç uzun süre pek heyecan verici olmayan bir şekilde devam etti. Sparta atağa geçmeye çalışsa da, kontrollü oynayan Eindhoven ekibine karşı pek bir varlık gösteremedi. En büyük fırsat Joshua Kitolano'ya geldi, ancak keskin ortayı tam olarak değerlendiremedi.

Maçın son dakikalarında PSV, karşılaşmayı kesin olarak belirledi. Couhaib Driouech, topu Ismael Saibari'ye mükemmel bir şekilde aktardı ve kaleciyle karşı karşıya kalan Saibari, soğukkanlılıkla skoru 0-2'ye getirdi. Bu golle Sparta'nın direnci kırıldı ve PSV, maçı sorunsuz bir şekilde tamamladı.