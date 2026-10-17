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Rian Rosendaal
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PSV, Sparta karşısında iki yıldız oyuncusundan yoksun; ilk 11'de ilk kez yer alan bir oyuncuyla maça başlıyor

ADO Den Haag - PSV Eindhoven
ADO Den Haag
PSV Eindhoven
Eredivisie

PSV, cumartesi öğleden sonra ADO Den Haag karşısına değişen bir hücum hattıyla çıkacak. Teknik direktör Peter Bosz, alt sıralardaki rakibiyle oynayacağı maçın ilk 11’ini açıkladı. Ayoni Santos, PSV formasıyla ilk kez bir maça ilk 11’de başlayacak. Ruben van Bommel maç kadrosunda yer almazken Ivan Perisic yedek kulübesinde olacak.

Bosz, kalede yine Kovar’a güveniyor. Savunma hattını, çarşamba günü Leipzig karşısında da birlikte ilk 11’de sahaya çıkan Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Filip Kostic oluşturuyor.

Bosz, orta sahada Mauro, Sano ve Guus Til’i tercih etti. Böylece PSV’nin Leipzig’e 1-0 yenildiği çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçına göre orta saha değişmedi.

Eindhoven ekibinin hücum hattında ise değişiklikler var: Dennis Man ve Ayoni Santos ilk 11’de sahaya çıkacak, Sven Mijnans ise ilk 11’deki yerini koruyacak. Özellikle Santos tercihi dikkat çekiyor.

Hücum oyuncusu, ADO Den Haag karşısında PSV formasıyla ilk kez bir maça ilk 11’de başlayacak. PSV’de en dikkat çekici eksik Van Bommel. Yıldız hücumcu, Bosz’un maç kadrosunda bile yer almıyor. Çarşamba günü ilk 11’de oynayan Ivan Perisic ise bu kez yedek kulübesinde oturacak. Bosz, Leipzig’e kaybedilen maça göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı. 

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17 Eki 2026

PSV

PSV

ADO Den Haag ilk 11’i: Henüz belli değil.

PSV ilk 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro, Til; Man, Mijnans, Santos.

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