PSV, son maç gününde Ajax'a Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazandırabilir

PSV, ligin son haftasında üçüncü sıra mücadelesinde belirleyici bir rol oynayabilir. Eindhoven ekibi FC Twente ile karşılaşacak ve bu maçla Ajax’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılıp katılamayacağını dolaylı olarak belirleyebilir. Ajax şu anda Enschede ekibinin üç puan gerisinde ve bir mucizeye ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor.

Ajax, kendi sahasında FC Utrecht'i yenemedi (1-2), bu nedenle Amsterdam ekibinin üçüncü sıraya yükselme şansı çok azaldı. Ancak Vriendenloterij Eredivisie'nin son maç gününde bir parça umut var.

Önümüzdeki hafta sonu FC Twente'yi ağırlayacak olan PSV, bir beraberlikle bu umutları suya düşürebilir. Bu durumda Ajax'ın üçüncü sıraya ulaşma şansı kalmayacak ve Amsterdam ekibi Avrupa kupaları için play-off'lara katılmak zorunda kalacak. PSV'nin galibiyeti ve Ajax'ın sc Heerenveen'i yenmesi durumunda, üçüncü sıra halen beşinci sırada yer alan takıma gidebilir. Bunun için NEC'in evinde Go Ahead Eagles'ı yenmemesi şart.

FC Twente ise Sparta Rotterdam'ı 4-0'lık ikna edici bir skorla mağlup ederek mükemmel bir iş çıkardı. John van den Brom'un takımı bu sonuçla üçüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turu biletini büyük ölçüde kendi eline aldı.

Buna rağmen, Tukkers bir beraberlikle henüz tam olarak emin olamaz. NEC, Go Ahead'i yenerse Twente'yi geçebilir. Her iki takımın gol farkı şu anda eşit, bu nedenle son günkü her gol büyük önem taşıyor.

Ajax da henüz işini bitirmiş değil. Amsterdam ekibi SC Heerenveen deplasmanına gidiyor ve o çok arzu edilen üçüncü sırayı elde etmek için orada kazanmak zorunda. Son gün, PSV'nin istemeden de olsa başrol oynayabileceği heyecan verici bir final vaat ediyor.

Ancak teknik direktör Peter Bosz, galibiyetten başka bir sonucu kabul etmiyor. “Kazanmak istiyoruz,” diyerek Twente’ye şimdiden uyarıda bulundu. PSV, sezonun son deplasman maçında Go Ahead’den pek bir tehdit görmedi ve 1-4’lük skorla galip geldi.