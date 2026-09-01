Sergiño Dest sezonu PSV’de tamamlıyor. Kulübü yakından takip eden gazeteci Rik Elfrink, Eindhovens Dagblad adına X’te bunu duyurdu. Fulham salı günü hâlâ görüşme yapmak ve ciddi bir teklif sunmak istiyordu, ancak transfer söz konusu değil.

Hollanda’daki kulüpler transferleri çarşamba günü saat 23.59’a kadar tamamlayabiliyor. Bunun ardından transfer piyasası birkaç aylığına kapanıyor. Böylece Dest’in transfer döneminin son aşamasında PSV’den ayrılmayacağı netleşti. Oyuncu, Fulham macerasına sıcak bakmıyor.

Çok kısa süre önce, Dest’in PSV’den 23 milyon euroya alınabileceği ortaya çıkmıştı. İlgi duyan kulüplerin Eindhoven’daki yönetimle pazarlık yapmasına bile gerek kalmayacaktı.

Yakın zamanda ESPN ile yapılan görüşmede ortaya çıktığı üzere, Dest’in kendisinin ise hiçbir şeyden haberi yok. Kanat beki, “Hafta sonuna kadar geçerli olacak bir madde mi? Ben öyle bir şey görmedim” diye vurguladı.

Dest, “Bununla ilgilenmiyorum. O yüzden bu konuda gerçekten fazla söyleyecek bir şeyim yok” dedi. Oyuncu, geçen sezon da bir gün yeniden Avrupa’nın üst düzey liglerinden birinde oynama hedefi olduğunu belirtmişti.

“Bir kulüpten ayrılıyorsan her şeyin yerine oturması gerekir. Bu herkes için normal. Şu anda burada PSV’de uyum içindeyim. Eğer bir adım atarsam, her zaman üzerinde iyice düşünülmüş bir tercih yaparım” diyen savunmacı, PSV’yi öyle kolayca başka bir kulüple değiştirmeye yanaşmıyor.

Dest’in PSV ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt oyuncunun değerini 18 milyon euro olarak tahmin ediyor, ancak PSV’nin ABD Milli Takımı oyuncusu için daha yüksek bir bedel isteyeceği anlaşılıyor.