Mounir Boualin ve Rik Elfrink’in aktardığına göre Filip Kostic, çarşamba günü Eindhoven’da sağlık kontrolünden geçecek. Sırp oyuncu bonservissiz olarak geliyor.

PSV, geçen ay Juventus’tan ayrılmasının ardından bonservisini eline alan sol ayaklı oyuncuyu kadrosuna katmak için bir süredir girişimlerde bulunuyordu.

Eindhoven ekibi, geçmişte FC Groningen forması da giyen oyuncunun imzası için uzun süre AEK Atina ile yarıştı ve bu mücadeleden galip çıkan taraf oldu.

Kostic’in Eindhoven’da sol bek pozisyonunu güçlendirmesi bekleniyor. AS Roma’da şansını denemek isteyen ve oradan kiralanan Anass Salah-Eddine’in yerine geliyor.

Voetbalzone, Boualin ve Elfrink salı günü daha önce Kodai Sano’nun da çarşamba günü sağlık kontrolünden geçeceğini duyurmuştu.

Japon oyuncu Atina’da NEC’deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve transferini tamamlamak için salı akşamı Eindhoven’a uçacak.

PSV, transfer döneminin daha önceki bölümünde Sven Mijnans’ı kadrosuna kattı. Orta saha oyuncusu AZ’den 13 milyon euro karşılığında geldi.