PSV, Kodai Sano transferinden umudunu hâlâ kesmiş değil; bunu Eindhovens Dagblad'dan Rik Elfrink doğruluyor. PSV geçen hafta sonu NEC ile görüşmeleri durdurmuş olsa da, perde arkasında transferin yine de gerçekleşebileceğine dair güven sürüyor. Eindhoven ekibi, menajer José Fortes Rodriguez'i anlaşmayı hızlandıracak kilit isim olarak görüyor.

Son şampiyon, NEC'nin talep ettiği bonservis bedelinin PSV'nin ödemeye hazır olduğu rakamdan çok uzak olduğunun netleşmesinin ardından görüşmeleri askıya alma kararı aldı. Nijmegen ekibi 18 milyon euro talep ediyor. Bu da Japon orta sahanın yaz transferinin şimdilik rafa kalktığı izlenimini doğurdu.

Yine de Elfrink'in aktardığına göre transfer piyasasındaki durum hızlı şekilde değişebilir. Çünkü Sano, PSV'ye transfer olmaya açık ve son şampiyona gitme fikrine sıcak bakıyor.

Menajer José Fortes Rodriguez'in rolü, önümüzdeki dönemde PSV için büyük önem taşıyor. Rodriguez'in, bir yandan NEC'yi bonservis talebini düşürmeye ikna etmeye çalışması, diğer yandan da PSV'yi daha yüksek bir teklifle masaya gelmeye razı etmesi gerekecek.

Geçen hafta sonundaki tıkanıklığa rağmen, sürece dahil olan tüm taraflarda anlaşmanın hâlâ ihtimal dışı olmadığı yönünde güven var.

Bu arada PSV, transfer piyasasında diğer mevkiler için de çalışmalarını sürdürüyor. Eindhoven temsilcisi bu yaz kadrosuna yeni bir sol bek katmak istiyor.

Bu doğrultuda Filip Kostic bir süredir en önemli adaylardan biri olarak öne çıkıyor. PSV, bonservisi elinde olan sol kanat savunmacısının menajerine teklifini iletti, ancak oyuncunun nihai onayını hâlâ bekliyor.