PSV, rakiplerin ilgisini fark etti ve forvet oyuncusuna yakında bir sözleşme teklifi sunacak

Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre, PSV, Amir Bouhamdi'nin sözleşmesini uzatacak. 17 yaşındaki forvetin sözleşmesi 2028 ortasına kadar geçerli, ancak buna birkaç yıl daha eklenebilir.

Forvet, özellikle UEFA Gençlik Ligi'nde dört maçta bir gol atıp bir asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. PSV'nin genç yetenekleri grup aşamasını geçtiler, ancak ara turda penaltı atışları sonucunda Chelsea'ye elendiler.

Ayrıca Bouhamdi, kış tatilinden bu yana Keuken Kampioen Divisie'de Jong PSV formasıyla düzenli olarak sahaya çıkıyor. On maçta bir gol attı ve iki asist yaptı.

Bölgesel basın organı bu nedenle Bouhamdi'nin uluslararası üst düzey kulüplerin ciddi ilgisini çektiğini ve muhtemelen rakiplerin de olduğunu bildiriyor.

Rik Elfrink'e göre, yetenekli forvet etrafında büyük bir heyecan var ve bu nedenle PSV, 2017/18 sezonunda Roda JC'nin altyapısından gelen bu oyuncudan uzun süre daha yararlanabilmek istiyor.

Bouhamdi, bu yılın başlarında gösterdiği hızlı gelişim sayesinde Eindhoven ekibinin A kadrosunda da yerini aldı. PSV'nin, 18. yaş gününe ulaştığında onu en fazla beş yıl olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeyle kadrosuna katmak istediği tahmin ediliyor. Ancak şu anda bu mümkün değil, çünkü reşit olmadığı için en fazla üç yıllık sözleşme imzalayabilir.