PSV, Porto'da karakter gösterdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

PSV, Salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasında FC Porto'yu 1-0 mağlup etti. Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalıp RB Leipzig'e 1-0 yenilen Eindhoven ekibi, lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. PSV'ye galibiyeti getiren golü ikinci yarıda Guus Til attı.

Ivan Perisic, altıncı dakikada PSV'yi öne geçirmeye yaklaştı ancak Hırvat oyuncu, Lutsharel Geertruida'nın pasında yaptığı kafa vuruşuyla topu az farkla üstten dışarı gönderdi. Diğer tarafta Oskar Pietuszewski, Porto'nun hızlı bir kontra atağının ardından yan ağları buldu. Polonyalı kanat oyuncusu kısa süre sonra yakaladığı bir başka fırsatta da topu dışarı gönderdi.

Maç hareketli başladı. Til'in falsolu vuruşunda top sağ direğin hemen yanından geçti. Francesco Farioli'nin takımından çekinmeyen PSV, topu hızla geri kazanmak için önde baskı yaptı. Porto, konuk ekibin oyun anlayışı karşısında belirgin biçimde zorlandı.

Hakem Daniel Siebert, yarım saat dolmak üzereyken Til ile temasın ardından Pietuszewski'nin kolayca yere düşmesi üzerine penaltı vermedi. Hücum etmeyi sürdüren PSV, Mauro Júnior'un ceza sahasının hemen dışından çektiği şut üstten auta gidince bir fırsatı daha kaçırdı.

İlk yarının bitimine kısa süre kala Alberto Costa'nın dikkatsizce topu kaybetmesinin ardından Filip Kostic, PSV'yi öne geçirecek gibi göründü. Ancak sol bekin vuruşu dışarı gitti. Dest de bir şut denedi fakat PSV ilk 45 dakikayı önde bitiremedi.

Porto, ikinci yarıda baskısını artırınca PSV için hücum geliştirmek zorlaştı. Bosz'un takımı daha savunmacı oynamak ve ileri çıkarken daha az risk almak zorunda kaldı. Buna rağmen PSV, Esmir Bajraktarevic'in sert şutunda direğe takılarak gole yaklaştı. Kısa süre sonra 0-1'i getiren gol geldi: Bajraktarevic ve Mijnans üzerinden arka direğe ulaşan topu Til ağlara gönderdi.

Golün ardından PSV'nin özgüveni arttı. Mijnans'ın yakaladığı fırsatta Diogo Costa gole izin vermedi. Dest'in yön değiştiren şutu 68. dakikada üst direğin hemen üzerinden dışarı çıktı. Diğer tarafta Kovár, etkileyici bir kurtarışla PSV'yi ayakta tuttu; ardından Geertruida, Victor Froholdt'un vuruşunda topu çizgiden çıkardı. PSV savunması zor anlar yaşadı ve hemen sonrasında Dest, Porto'nun beraberlik golünü önledi.

Eindhoven ekibi son bölümde üstünlüğünü koruyarak Avrupa'da değerli bir galibiyet aldı. PSV'nin önündeki bir sonraki engel 4 Kasım'da Club Brugge. 24 Kasım'da ise Real Madrid ile büyük maç var.