PSV oyuncusu, şampiyonluğun resmen kesinleşmesinin hemen ardından sahada geçirdiği süreden şikayet etti

Couhaib Driouech, Cumartesi akşamı PSV'nin mutlak kahramanı oldu. Forvet, FC Utrecht ile oynanan ve şampiyonluk yarışı açısından hayati öneme sahip maçta (4-3) uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı.

Konuk takım Eindhoven'da maça hızlı başladı. Artem Stepanov ve Gjivai Zechiël'in golleriyle FC Utrecht 13 dakika içinde 0-2 öne geçti.





Ismael Saibari ve Guus Til'in golleriyle geriye düşen PSV, skoru tamamen silip süpürdü ve hatta 3-2 öne geçti. Jesper Karlsson daha sonra skoru 3-3'e getirdi, ancak uzatma dakikalarında Driouech takımına galibiyeti getirdi.

Maçın ardından ESPN, forvet oyuncusuna bu sezonki performansını sordu. “Diğer oyunculara kıyasla çok az oynadığımı düşünüyorum,” diye başladı röportajı.

"Elimden geleni yapmalıyım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Bana verilen fırsatlarda kendimi göstermeliyim. Eredivisie'de kendimi daha fazla gösterebilirdim, ancak Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkardım," diye bitirdi.

Driouech bu sezon 24 VriendenLoterij Eredivisie maçında 3 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Ancak bunun için sadece 7 maça ihtiyacı vardı.