PSV oyuncusu kendinden emin ve Hollanda milli takımına neler katabileceğini sıralıyor

Hollanda milli takımının teknik direktörü Ronald Koeman, Guus Til'i kadroya dahil etmeyi düşündüğünü defalarca dile getirmişti. Söz konusu oyuncu, Ajax - PSV (2-2) maçının ardından yaklaşan Dünya Kupası'nda Oranje'ye çağrılma olasılığı hakkında konuştu.

"Bu konuda ne düşündüğümün pek bir önemi yok," diyerek Til, Amsterdam'dan ESPN muhabiri Hans Kraay junior ile sohbetine başladı. "Sezon bittikten sonra önce bir haftalığına İtalya'ya gideceğim. Döndüğümde, her şey yolunda giderse kadro açıklanmış olacak. O zaman bakarız."

Kraay daha sonra Til'e Koeman'ın takımına ne katabileceğini sordu. "Bu yıl ve geçtiğimiz yıllarda da Eredivisie'nin en iyi orta saha oyuncularından biri olduğumu düşünüyorum," dedi çok yönlü PSV oyuncusu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına bir aydan fazla bir süre kala milli takım teknik direktörüne.

"Gol atabileceğimi gösterdim. Üç kez şampiyon olduk, bunda önemli bir rol oynadım. Yani bence bu kendiliğinden anlaşılır bir durum," diyor PSV formasıyla 173 maçta 52 gol atan kendine güvenen Til.

Til, bu sezon PSV formasıyla tüm turnuvalarda 38 maçta 16 gol attı. Teknik direktör Peter Bosz tarafından düzenli olarak forvet olarak kullanıldı, ancak Ajax maçında şampiyonun hücum lideri Ricardo Pepi idi.

28 yaşındaki Til, Mart 2018'de Hollanda milli takımında ilk kez forma giydi ve şu ana kadar 6 milli maçta oynadı. Oranje formasıyla son maçı, Ekim 2024'te Hollanda'nın Nations League'de Macaristan ile 1-1 berabere kaldığı maçtı.