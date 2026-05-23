PSV oyuncuları Dest ve Pepi, Dünya Kupası'na katılım konusunda netlik kazanacak

The Athletic'in haberine göre, PSV oyuncuları Ricardo Pepi ve Sergiño Dest, ABD'nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi. 26 kişilik kadroda, şu anda Bayer Leverkusen'de forma giyen eski PSV oyuncusu Malik Tillman'a da yer verildi. Milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino, kesin kadroyu yakında açıklayacak.

37 kez milli forma giyen Dest için bu, ikinci kez Dünya Kupası'na katılması olacak. PSV'nin sağ bek oyuncusu, 2022'de Katar'da da kadroda yer almıştı; o turnuvada sekizinci finalde Hollanda milli takımına 3-1 yenilmişlerdi.

Pepi ve Tillman ise ilk Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Forvet ve ofansif orta saha oyuncusu, ABD Milli Takımı adına sırasıyla 35 ve 28 kez milli formayı giydi. Yaklaşık dört yıl önce Hollanda'ya gol atan Haji Wright da Pochettino tarafından kadroya çağrıldı.

Kanada ve Meksika ile birlikte Dünya Kupası organizasyonundan sorumlu olan ABD, grup aşamasında sırasıyla Paraguay, Avustralya ve Türkiye ile karşılaşacak. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal ve Almanya ile hazırlık maçları oynanacak.

ABD'nin Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)

Defans: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (FC Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergiño Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)

Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (AC Milan), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United)

Forvet: Folarin Balogun (AS Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City), Timothy Weah (Olympique Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).