Kodai Sano, PSV’nin oyununa çok kısa sürede uyum sağladı. Japon orta saha, Joey Veerman’ın ayrılığının ardından Eindhoven’da büyük bir boşluğu doldurmak zorunda, ancak ilk işaretler olumlu.

Yaz transfer döneminin son bölümünde Sano’nun uzun süredir beklenen transferi sonunda gerçekleşti. PSV, onu NEC’den koparmak için yaklaşık 15 milyon avro ödedi. Sano burada Eredivisie’nin en iyi orta sahalarından biri hâline gelmişti. Bu yüzden Eindhoven ekibi, Sano’yu Veerman’ın çok iyi bir halefi olarak gördü.

Sano’ya Voetbal International tarafından Veerman sorulduğunda gülüyor. “Joey, Hollanda’nın en iyi orta sahasıydı. Ama insanlar bizi birbirimizle de kıyaslayamaz. Ben Joey’den çok farklı bir oyuncu tipiyim. Gerçekten farklı özelliklere sahibiz. Yine de onu izleyerek ondan bir şeyler öğrenebildim.”

“FC Utrecht maçında verdiğim ve sonunda golle sonuçlanan pas, Joey’nin de verebileceği bir pas olurdu, haha. Ama onun dışında PSV’nin oyununa farklı bir şey katacak ve farklı bir katkı sunacağım. Ben dinamik bir box-to-box oyuncusuyum. 6 numara olarak oynamayı çok seviyorum, çünkü topla çok buluşuyorum.”

“Ama dürüst olmak gerekirse bu da sadece bir sayı, çünkü ileriye çıkabiliyorum ve çıkmak da istiyorum. O özgürlüğü seviyorum. Yine de takım arkadaşlarımla iletişim konusunda kendimi geliştirmem gerekiyor. Onları daha iyi tanımam lazım ki güçlü yönlerinin ne olduğunu bileyim ve bunu nasıl kullanabileceğimi anlayayım. Bunu onlarla birlikte deneyimlemem gerekecek, o zaman oyunun giderek daha iyi hâle geleceğinden eminim.”

“Uyum sağlamakta çok zorlanmadım çünkü yıllardır Eredivisie’de oynuyorum ve PSV’nin oyununu biliyorum” diye devam etti Sano. “Elbette teknik direktörle de konuştum ve NEC ile PSV arasında oyun anlayışı açısından da çok büyük bir fark yok. İki takım da topa sahip olmak, hücum etmek istiyor ve topu kaybettiklerinde onu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak istiyor.”

Sano şimdiye kadar PSV formasıyla Eredivisie’de beş maça çıktı. Geçen pazar günü Eindhoven ekibi adına ilk golünü de attı: Sparta karşısında gelen 2-1’lik gol.