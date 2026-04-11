PSV'nin muhtemel kadrosu: Peter Bosz, bir oyuncuya Eredivisie'de ilk maçını oynama şansı veriyor

PSV, cumartesi günü şampiyon olarak Sparta Rotterdam'a konuk olacak. Teknik direktör Peter Bosz, mecburiyetten kadrosunda bazı değişiklikler yapıyor. Sparta - PSV maçı saat 18:45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı olarak izlenebilecek.

Bosz, Rotterdam'da Jerdy Schouten, Joey Veerman, Armando Obispo, Sergiño Dest, Anass Salah-Eddine, Alassane Pléa ve Ruben van Bommel'den yararlanamayacak. PSV şampiyonluğu çoktan garantilediği için bu büyük bir sorun değil.

PSV teknik direktörü, Nick Olij'e eski takımı karşısında forma şansı veriyor. Bu, kalecinin lig maçlarında ilk kez sahaya çıkışı olacak. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski ve Mauro Júnior, Het Kasteel'de PSV'nin savunmasını oluşturacak.

Bu nedenle Eindhoven orta sahasında Veerman ve Schouten yok, bu da Guus Til'in bir sıra geriye kaymasına neden oluyor. FC Utrecht'e karşı iki gol atan Paul Wanner ve Ismael Saibari, konuk takımın üçlü orta sahasındaki diğer oyuncular.

Esmir Bajraktarevic (sağda) ve Couhaib Driouech (solda), Bosz'dan forvet kanatlarında kendilerini kanıtlama şansı buluyor. Til orta saha oyuncusu olarak başladığı için, Ricardo Pepi'ye forvet lideri olarak ilk 11'de yer var.

PSV böylece 27. kez Hollanda şampiyonu oldu ve sezonu rahat bir şekilde tamamlayabilir. Sparta, Vriendenloterij Eredivisie'de sekizinci sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılmak için play-off'larda yer almak için tüm gücüyle mücadele ediyor.

PSV'nin muhtemel kadrosu: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.