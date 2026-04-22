PSV'nin muhtemel kadrosu: Bosz, bir oyuncuya Eredivisie'de ilk maçını oynama şansı tanıyor ve Veerman konusunda karar verecek

PSV şampiyon oldu ve bu nedenle Perşembe günü PEC Zwolle ile oynayacağı iç saha maçına fazla baskı hissetmeden çıkacak. Voetbalzone'un tahminine göre, teknik direktör Peter Bosz sezonun son maçlarından biri için kadrosunu belirlemiş görünüyor. PSV - PEC Zwolle maçı saat 21:00'de başlayacak ve ESPN2'den canlı olarak izlenebilecek.

Nick Olij, Perşembe günü Vriendenloterij Eredivisie'de ilk kez forma giyecek. Bosz, Zwolle'nin ziyaretinden önce Çarşamba günü düzenlenen PSV basın toplantısında bunu açıkladı. Böylece Matej Kovar, sezonun son aşamasında bir kez dinlenebilecek.

Bosz, savunmasında değişiklik yapmaya gerek görmüyor. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski ve Mauro Júnior, sağdan sola doğru PSV'nin kendi sahasındaki savunmasını oluşturuyor.

Joey Veerman, son olarak Sparta Rotterdam maçında forma giymemişti, ancak PEC karşısında orta sahaya geri dönecek. Ismael Saibari ve Guus Til, Eredivisie'nin orta sıralarında yer alan rakibe karşı Eindhoven'ın orta sahasını tamamlayacak.

Esmir Bajraktarevic, şampiyonun hücum hattının sağ kanadında Bosz'dan bir şans daha alacak. Ricardo Pepi hücumun lideri olacak ve Ivan Perisic, Philips Stadyumu'nda sol kanattan tehlike yaratacak.

PSV, sezonun başlarında PEC'i kolayca alt etmişti ve Zwolle'de 0-4'lük rahat bir galibiyet almıştı. O maçta Tristan Gooijer kırmızı kart görmüş ve Zwolle takımı yarım saat boyunca 10 kişi oynamıştı.

PSV'nin muhtemel kadrosu: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.