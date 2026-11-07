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Rian Rosendaal
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PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Pepi ilk 11'de oynamaya hazır mı?

Cambuur - PSV Eindhoven
Cambuur
PSV Eindhoven
Eredivisie

PSV, pazar günü SC Cambuur karşısında Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e aldığı 1-2'lik yenilginin rövanşını almak istiyor. Voetbalzone'nin tahminine göre Peter Bosz, Leeuwarden'deki maçta ilk 11'ini değiştirmeyecek. Friesland'daki karşılaşma saat 16.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı takip edilebilecek. 

Cambuur karşısında kaleyi Matej Kovar koruyacak. Savunmada sürpriz beklenmiyor. Sağdan sola Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Filip Kostic ilk 11'de yer alacak. Çarşamba günü Carlos Forbs karşısında oldukça zorlanan Kostic'e bir şans daha verilecek.

Bosz, PSV'nin orta sahasında alışılmış isimleri tercih ediyor. Brugge'ye karşı gol atan Kodai Sano ile Guus Til ve Mauro Júnior, Leeuwarden'deki Kooi Stadion'da maça ilk 11'de başlayacak.

Brugge karşısında başından yaralanan ve başına bandaj sarılan Ivan Perisic, maça başlayacak kadar iyi durumda. Eindhoven ekibinin hücum hattını ülkenin kuzeyindeki bu maçta Sven Mijnans ve Ruben van Bommel tamamlayacak.

PSV, Feyenoord ve Ajax'ı takip etmeyi sürdürmek için kazanmak zorunda. Johan Plat'ın çalıştırdığı Cambuur, iyi bir seri yakaladı ve Vriendenloterij Eredivisie'de şimdilik orta sıralarda yer alıyor. 

Gelecek maçlar
CAM

CAM

Eredivisie

08 Kas 2026

PSV

PSV

PSV'nin muhtemel ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Mauro; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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