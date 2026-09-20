PSV’nin muhtemel ilk 11’i: Bosz, hat-trick kahramanı Mijnans hakkında son kararını verdi

PSV’yi pazar günü Grolsch Veste’de FC Twente’yi yenmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Peter Bosz, geçen hafta Sparta Rotterdam’ı 4-1 yenen dizilişi büyük ölçüde koruyor. Enschede’deki mücadele TSİ 14.30’da başlayacak ve ESPN 3’ten canlı yayınlanacak.

Matej Kovar, Sparta’nın 0-1’lik golünde iyi görünmedi ancak Bosz için bu, kaleciyi kulübeye çekmek adına bir sebep değil. PSV savunmasında da değişiklik yok: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Mauro Júnior ilk 11’de yer alıyor.

PSV karşısında gol bulan Paul Wanner ile Kodai Sano’nun, Twente maçında orta sahadaki kontrolü sağlaması gerekiyor. Guus Til ise Eindhoven ekibinin orta sahasında en ileri uçtaki isim olacak.

Bosz, Sparta karşısında geniş çaplı rotasyona gitmiş ve Sven Mijnans’a santrforda şans vermişti. Asıl mevkisi orta saha olan oyuncu da bunu hemen bir hat-trickle karşılık verdi. Ancak bu kez yerini yeniden Ricardo Pepi’ye bırakıyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda) de PSV’nin hücum hattına geri dönüyor.

PSV, kötü bir başlangıcın ardından Sparta’yı 4-1 yenerek Vriendenloterij Eredivisie’de lider konumda bulunuyor. Twente ise son sıradaki ADO Den Haag’ı 2-0 mağlup ederek üst sıraların hemen arkasında kendine yer buldu.

PSV’nin muhtemel 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.