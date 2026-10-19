PSV'nin muhtemel 11'i: Porto'da Ruben van Bommel'in yerini kim alacak?

PSV, cumartesi günü ADO Den Haag karşısında aldığı utanç verici 2-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında FC Porto deplasmanında bu yenilgiyi telafi etme fırsatı bulacak. Peter Bosz, sakat Ruben van Bommel'in yerine kimi oynatacak? Portekiz'deki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport 1 ile Ziggo Sport Totaal'den canlı yayınlanacak.

Bosz'un savunmada bir endişesi yok. Porto'da kaleyi Matej Kovár koruyacak. PSV'de beklerde sağda Sergiño Dest, solda Filip Kostic görev yapacak. Lutsharel Geertruida ile Armando Obispo ise Portekiz'de Eindhoven ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak.

Kodai Sano ve Mauro Júnior, PSV orta sahasında kontrolü bir kez daha sağlamaya çalışacak. İlk 11'de başlayacak kadar fit olan Guus Til, konuk ekibin orta sahası ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak.

Pazartesi günü Van Bommel'in Porto deplasmanında oynayacak kadar fit olmadığı netleşti. Bu nedenle ADO karşısında yedek kulübesinde oturan Ivan Perisic, sol kanatta görev yapacak. Esmir Bajraktarevic sağ kanatta başlayacak; Sven Mijnans ise Bosz'un 4-2-3-1 sisteminde bir kez daha en ilerideki forvet olacak.

PSV, alt sıralardaki ADO'ya 2-1 yenilerek fiyasko yaşadı. FC Porto ise geçen hafta sonunu maç yapmadan geçirdi. Francesco Farioli'nin takımı, Şampiyonlar Ligi serüvenine Manchester City karşısında 0-2'lik, Real Betis deplasmanında ise 3-2'lik yenilgilerle başladı.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.