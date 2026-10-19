PSV'nin muhtemel 11'i: Porto'da Ruben van Bommel'in yerine kim oynayacak?

PSV, cumartesi günü ADO Den Haag karşısında aldığı utanç verici 2-1'lik yenilginin ardından kendini affettirmek istiyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasında FC Porto'ya konuk olacağı maçta bunu başarabilir. Peter Bosz, sakat Ruben van Bommel'in yerine kimi oynatacak? Portekiz'deki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport 1 ile Ziggo Sport Totaal'dan canlı yayınlanacak.

Bosz'un savunmada bir endişesi yok. Porto deplasmanında kaleyi Matej Kovár koruyacak. PSV'de Sergiño Dest sağ bekte, Filip Kostic ise sol bekte başlayacak. Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo, Portekiz'de Eindhoven ekibinin savunmasının merkezinde yer alacak.

Kodai Sano ve Mauro Júnior, PSV'nin orta sahasında kontrolü bir kez daha sağlamaya çalışacak. İlk 11'de başlayabilecek kadar hazır olan Guus Til ise konuk ekibin orta sahasıyla hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak.

Pazartesi günü, Van Bommel'in Porto deplasmanında oynayacak kadar hazır olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle ADO karşısında yedek kulübesinde oturan Ivan Perisic sol kanatta oynayacak. Esmir Bajraktarevic sağ kanatta başlayacak, Sven Mijnans ise Bosz'un 4-2-3-1 sisteminde yine en ileri uçta görev yapacak.

PSV, alt sıralardaki ADO'ya 2-1 yenilerek kötü bir sonuç aldı. FC Porto ise geçen hafta sonunu maç yapmadan geçirdi. Francesco Farioli'nin takımı Şampiyonlar Ligi serüvenine Manchester City karşısında aldığı 0-2'lik ve Real Betis deplasmanında aldığı 3-2'lik yenilgilerle başladı.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.