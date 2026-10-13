PSV'nin muhtemel 11'i: Bosz, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'in her hattında değişikliğe gidiyor

PSV, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig ile karşılaşacak. Voetbalzone, teknik direktör Peter Bosz'un cuma günü sc Heerenveen karşısında alınan 2-0'lık galibiyete göre ilk 11'de birkaç değişiklik yapacağını öngörüyor. Almanya'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Red Bull Arena'da kaleyi Matej Kovar koruyacak. Sergiño Dest sağ bekteki yerini korurken savunmanın merkezinde Ryan Flamingo'nun yerine Lutsharel Geertruida oynayacak. Geertruida'ya Armando Obispo eşlik edecek, sol bekte ise Filip Kostic başlayacak.

Cuma günü Heerenveen karşısında devre arasından sonra orta sahaya geçen Mauro Júnior, Leipzig maçına da bu bölgede başlayacak. Bu nedenle Noah Fernandez yedek kulübesine geçecek. PSV'nin orta sahasını Kodai Sano ve Guus Til tamamlayacak.

Hücum hattında Ivan Perisic sağ kanada dönecek, Ruben van Bommel ise sol kanatta tehlike yaratmaya çalışacak. Ricardo Pepi'nin sakatlığı nedeniyle Sven Mijnans bir kez daha PSV'nin ileri uçtaki oyuncusu olacak.

PSV, sahasında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral buldu. Leipzig ise Eintracht Frankfurt'u 6-0 yenerek farklı bir galibiyete imza attı. Bu sonuç, PSV, Bayern Münih ve Real Madrid ile oynayacağı önemli maçlar öncesinde güçlü bir prova oldu.

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PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.