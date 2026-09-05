PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz, hücum hattındaki tercihiyle şaşırtıyor

PSV, cumartesi günü Vriendenloterij Eredivisie’deki dev maçta Ajax’a karşı sahaya çıkıyor. Voetbalzone’un tahminine göre Peter Bosz, hücum hattında bir değişiklik yapıyor. Ajax - PSV maçı saat 20.00’de başlayacak ve ESPN 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Peter Bosz, Eindhoven temsilcisinin kalesinde Matej Kovar’ı tercih ediyor. Sergiño Dest ve Mauro Júnior, Ajax karşısında sırasıyla sağ ve sol bekte başlayacak. Ryan Flamingo ile Armando Obispo, PSV’de yeniden stoper ikilisi olacak. Böylece Lutsharel Geertruida bir kez daha yedek kalıyor.

Sven Mijnans, geçen hafta FC Utrecht karşısında şık bir gole imza attı ve ödül olarak Ajax maçında 10 numara rolünü alıyor. Kodai Sano ile Noah Fernandez, Eredivisie’deki bu dev maçta PSV orta sahasını tamamlıyor.

Ajax’a karşı Pepi yok

Ricardo Pepi son haftalarda büyük formda değil. Bu nedenle Bosz, özellikle koşu kapasitesi sebebiyle deplasman ekibinde en uçta Guus Til’i tercih ediyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda), Johan Cruijff ArenA’da kanatlarda görev yapacak.

PSV, özellikle son bölümde son şampiyon karşısında şansı kalmayan FC Utrecht’e karşı aldığı 1-6’lık galibiyetle etkileyici bir görüntü ortaya koydu. Bu sonucun, Ajax karşısındaki kritik maç öncesinde Bosz’un takımına önemli bir güven vereceği kesin.

PSV’nin muhtemel 11’i (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.