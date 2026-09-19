PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz, hat-trick kahramanı Mijnans konusunda kararını verdi

PSV’yi pazar günü Grolsch Veste’de FC Twente’yi yenmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Peter Bosz, geçen hafta Sparta Rotterdam’ı 4-1 yenen kadroyu büyük ölçüde koruyor. Enschede’deki mücadele TSİ 14.30’da başlayacak ve ESPN 3’ten canlı yayınlanacak.

Matej Kovar, Sparta’nın 0-1’lik golünde iyi bir görüntü vermedi ancak Bosz için bu, kaleciyi kulübeye çekmek adına bir neden değil. PSV savunmasında da değişiklik yok: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Mauro Júnior ilk 11’de yer alıyor.

PSV karşısında gol atan Paul Wanner ile Kodai Sano’nun, Twente maçında orta sahada kontrolü sağlaması gerekiyor. Guus Til, Eindhoven ekibinin orta sahasındaki en ileri isim olacak.

Bosz, Sparta karşısında geniş çaplı rotasyona gitmiş ve Sven Mijnans’a santrforda şans vermişti. Asıl mevkisi orta saha olan oyuncu, buna hemen bir hat-trick ile karşılık verdi. Ancak yeniden Ricardo Pepi’ye yerini bırakıyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda) de PSV hücum hattına geri dönüyor.

PSV, kötü bir başlangıcın ardından Sparta’yı 4-1 yenerek Vriendenloterij Eredivisie’de liderliğe yükseldi. Twente ise son sıradaki ADO Den Haag karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle üst sıralara yerleşti.

PSV’nin muhtemel 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.