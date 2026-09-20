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Rian Rosendaal
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PSV’nin muhtemel 11’i: Bosz, hat-trick kahramanı Mijnans hakkındaki kararını veriyor

FC Twente - PSV Eindhoven
FC Twente
PSV Eindhoven
Eredivisie

PSV’yi pazar günü Grolsch Veste’de FC Twente’yi yenmek gibi zorlu bir görev bekliyor. Peter Bosz, geçen hafta Sparta Rotterdam’ı 4-1 mağlup eden kadroyu büyük ölçüde koruyor. Enschede’deki karşılaşma TSİ 14.30’da başlayacak ve ESPN 3’ten canlı yayınlanacak. 

Matej Kovar, Sparta’nın 0-1’lik golünde iyi bir görüntü vermedi ancak Bosz için bu, kaleciyi kulübeye çekmek adına bir gerekçe değil. PSV savunmasında da değişiklik yok: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo ve Mauro Júnior ilk 11’de yer alıyor.

PSV karşısında gol atan Paul Wanner ile Kodai Sano’nun, Twente maçında orta sahada kontrolü sağlaması gerekiyor. Guus Til, Eindhoven ekibinin orta sahadaki en ileri oyuncusu olacak.

Bosz, Sparta karşısında yoğun rotasyona gitmiş ve Sven Mijnans’a santrforda şans vermişti. Asıl mevkisi orta saha olan oyuncu, buna rağmen hat-trick yapmıştı. Ancak yeniden Ricardo Pepi’ye yerini bırakıyor. Ivan Perisic (sağda) ve Ruben van Bommel (solda) de PSV hücum hattına geri dönüyor.

PSV, kötü bir başlangıcın ardından Sparta’yı 4-1 yenerek Vriendenloterij Eredivisie’de lider konumda bulunuyor. Twente ise son sıradaki ADO Den Haag karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle üst sıralara yerleşti.

Eredivisie
FC Twente crest
FC Twente
TWE
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

Muhtemel PSV 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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