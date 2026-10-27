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Bart DHanis
Çeviri:

PSV'nin milyonluk transferi, sakatlık nedeniyle daha da uzun süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor

Transfers
PSV Eindhoven

Rik Elfrink'in X'te aktardığına göre Sami Ouaissa, salı öğleden sonra da sahalara dönmedi. Hücum oyuncusunun Jong PSV formasıyla Premier League International Cup'ta oynaması bekleniyordu.

PSV, Ouaissa'yı geçen yaz NEC'ten dokuz milyon euro karşılığında transfer etti. Ouaissa'nın Eindhoven'daki dönemi henüz başarılı olarak nitelendirilemez.

Limburg doğumlu oyuncu, PSV A takımıyla henüz hiçbir maçta forma giymedi. Eindhoven'a sakat olarak geldi ve hâlâ hazır değil.

Geçen hafta pazartesi günü Jong PSV'nin FC Dordrecht'e 1-0 yenildiği maçta 45 dakika oynadı. Salı günü ise Premier League International Cup'ta Ipswich Town'a karşı forma giymesi planlanıyordu.

Ancak Ouaissa antrenman sahasına çıkmadı ve yedek kulübesinde de yer almadı. Elfrink, oyuncunun yokluğunu son derece dikkat çekici bulduğunu belirtirken nedenini bilmediğini söyledi.

Jong PSV'nin İngiltere'de Ouaissa'ya ihtiyacı olmadı. Takım, Mikkel Bro Hansen'in üç gol ve iki asistinin de katkısıyla 7-0 kazandı.

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