Ayoni Santos, cuma günü PSV formasıyla ilk resmi dakikalarını oynayacak. Sparta Rotterdam'dan gelen Yeşil Burunlu futbolcu, Helmond Sport - Jong PSV maçında on numara pozisyonunda ilk 11'de başlayacak.

Santos için bu, Eerste Divisie'deki ilk maçı anlamına geliyor. Çok yönlü sağ ayaklı oyuncu daha önce yalnızca Eredivisie'de (Sparta) ve Tweede Divisie'de (Jong Sparta) forma giydi.

21 yaşındaki yetenek, eylül ayının başında PSV'de tanıtıldı. PSV, Het Kasteel'e 5 ila 5,5 milyon euro ödedi. Sparta böylece kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde etti.

Santos, geçtiğimiz hafta sonu Ajax karşısında teknik direktör Peter Bosz'un maç kadrosunda ilk kez yer aldı. Bosz, onu hafta içindeki Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi maçı için de kadroya seçti. Ancak A takımda henüz süre almadı.

Helmond Sport ile Jong PSV arasındaki maç saat 20.00'de başlayacak. Eindhoven ekibinin gelecek vadeden gençleri, yeni sezona Eerste Divisie'de altı maçtan topladığı 11 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Helmond ise beş maçta beş puan topladı.

Jong PSV 11'i: Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Santos, Sidibé; Cornecion, Jones, Kluit.



