Niek Schiks, cuma akşamı Heracles Almelo ile RKC Waalwijk arasındaki maçta (3-0) yaptığı sıra dışı kurtarışla dünya çapında dikkat çekti. PSV'den kiralanan kaleci, devre arasından önce hem tuhaf hem de etkileyici bir müdahaleyle golü önledi. Hareketinin görüntüleri kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

Dikkat çeken an, Almelo'daki karşılaşmanın ilk yarısında yaşandı. Jean-Paul N’Djoli uzak köşeye doğru şutunu çekerken, Heracles orta saha oyuncusu Sem Scheperman topun gidiş hattında bulunuyordu. Schiks ofsayt itirazında bulunmak için kolunu havaya kaldırdı, ancak Scheperman zıplayarak topun altından geçmesine izin verdi.

Top daha sonra direğin iç kısmına çarptı ve kale çizgisine doğru yuvarlandı. Schiks hâlâ kolu havadayken, topu destek ayağının arkasından topuğuyla çıkararak gole engel oldu. Hakem, topun kale çizgisini tamamen geçmediğine hükmetti ve böylece RKC geriye düşmekten kurtuldu.

Sıra dışı kurtarış gözden kaçmadı. ESPN görüntüleri sosyal medyada paylaştı, ardından çeşitli büyük uluslararası futbol hesapları da bu pozisyonu yayımladı. Böylece PSV'nin kiralık oyuncusu, ortodoks olmayan müdahalesiyle kısa sürede dünya çapında gündem oldu.

Schiks ve RKC için bu spektaküler anın sonunda ise fazla bir getirisi olmadı. Heracles'in, Keuken Kampioen Divisie'deki ilk dönem şampiyonluğunu garantilemek için maç öncesinde bir beraberlik alması yeterliydi.

Schiks ilk yarıda kalesini gole kapatsa da, Heracles devre arasından sonra kısa sürede öne geçti. Tristan van Gilst, 51. dakikada penaltıyı gole çevirerek ev sahibi ekibi doğru yola soktu. RKC daha sonra maça yeniden ortak olmayı başaramadı.

65. dakikada Damon Mirani farkı ikiye çıkardı, sadece üç dakika sonra ise Manny Rodríguez skoru 3-0'a getirdi. Böylece maç kesin olarak sonuçlandı ve Heracles ilk dönem şampiyonluğunu kutlamaya başladı. Almelo ekibi, bu galibiyetle en azından yükselme play-off'larında yer almayı garantiledi.







