PSV’nin kiralık oyuncusu herkesi şaşırttı ve bu sezonun ardından kesinlikle Eindhoven’a dönmek istemiyor

Isaac Babadi’nin artık PSV’ye dönmesi gerekmiyor. Orta saha oyuncusu, RTV Rijnmond’a verdiği röportajda bunu söyledi. Sezonun ardından Sparta’da kalmayı umuyor.

Babadi, PSV altyapısından çıkan en büyük yeteneklerden biri. Orta saha oyuncusu büyük çıkışını 2024 yılında yaptı; Peter Bosz o dönemde ona A takımın havasını koklama fırsatı vermişti.

Sonunda kadro hiyerarşisinde geriye düştü ve geçen sezon Royal Antwerp’e kiralandı. Ancak Belçika’da beklenen etkiyi yaratamadı. Orada 21 maçta gol atamadı, asist de yapamadı.

PSV bu yaz onu Sparta’ya gönderme kararı aldı. Babadi ise ilk maçına çıktıktan yalnızca on iki saniye sonra ilk golünü attı. Kendi ifadelerine göre Het Kasteel’de kendisini tamamen doğru yerde hissediyor ve mutlaka Eindhoven’a dönmesi gerekmiyor.

Çünkü Sparta’nın, bonservis bedeli açıklanmayan Babadi için satın alma opsiyonu bulunuyor. 21 yaşındaki oyuncu, bu opsiyonun kullanılmasını umuyor. “Ne kadar olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim. Bu bana akıllıca gelmiyor.”

“Ben sadece burada iyi bir sezon geçirmek istiyorum, sonrasına sonra bakarız. Umarım Sparta opsiyonumu kullanır” diyerek sözlerini tamamladı.







