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Rian Rosendaal
Çeviri:

PSV'nin ilk 11'i: Peter Bosz, Ruben van Bommel'in fiziksel durumuna ilişkin nihai kararını verdi

PSV Eindhoven - Feyenoord
PSV Eindhoven
Feyenoord
Eredivisie

Peter Bosz, Vriendenloterij Eredivisie'deki kritik maçta Feyenoord'u ağırlayacak PSV'nin ilk 11'ini açıkladı. Eindhoven'daki mücadele saat 14.30'da başlayacak. 

PSV'nin kalesini Matej Kovár koruyacak. Bosz, FC Porto'ya karşı 0-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçına göre savunmada tek değişiklik yaptı: Armando Obispo, Yarek Gasiorowski'nin yerine ilk 11'e döndü. 

Bu, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida ve Filip Kostic'in yerlerini koruduğu anlamına geliyor. 

Orta sahada savunmaya dönük görevleri Mauro Júnior ve Kodai Sano üstlenecek. Guus Til'in de bu hatta yer almasıyla Bosz, hücum hattında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 

ADO Den Haag maçında kırmızı kart gören Mijnans, cezası nedeniyle Eindhoven'daki kritik maçta forma giyemeyecek. Böylece Esmir Bajraktarevic ilk 11'de yer buldu. 

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FEY

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PSV

PSV

Eredivisie

31 Eki 2026

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Hücum hattını Ivan Perisic ve sol kanatta oynayacak kadar iyileşen Ruben van Bommel tamamlıyor. Ricardo Pepi ise henüz kadroda yer almıyor.

PSV'nin ilk 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Bajraktarevic, Perisic, Van Bommel. 

Feyenoord'un ilk 11'ine buradan göz atın.

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