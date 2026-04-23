PSV'nin fanatik taraftarları, Eredivisie'de nadir görülen bir anın ardından diğer taraftarları şiddetle yuhaladı

PSV, lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra üzerindeki tüm baskıdan kurtuldu. Aynı durum, Perşembe günü "dalga" hareketini başlatarak Eredivisie'de nadir görülen bir an yaşatan Eindhovenlı taraftarlar için de geçerli. Fanatik taraftarlar bu akıma hiç aldırış etmediler.

ESPN sunucusu Milan van Dongen, devre arası analizinde PSV'nin PEC Zwolle'ye karşı "çılgın" bir maç oynadığını belirtti. Bununla PSV'deki gerilim eksikliğine ve konuk takımın zayıf ilk yarısına atıfta bulunuyor.

"Bu çılgın bir maç, Eredivisie stadyumunda dalga hareketini bile görüyorum. Bunu da nadiren görürüm," diyor şaşkın Van Dongen.

"Dünya Kupası yaklaşıyor!" diye ekliyor analist Marciano Vink. Eredivisie kulüplerinin taraftarlarının aksine, Hollanda milli takımının taraftarları maçlar sırasında sık sık dalga yapmalarıyla bilinir.

"İnsanlar yine Dünya Kupası heyecanı yaşıyor!", diyor Vink gülerek. Van Dongen, taraftarların bir kısmının dalga hareketini hiç istemediğini gördü. "Fanatik taraftarlar bundan hiç hoşlanmadı! Çok sert ıslık çaldılar. Bunu görmek de yine komik", diyor Van Dongen.

Maçın devre arasında Olivier Boscagli'ye hizmetleri için teşekkür edildi. Monako'lu oyuncu geçen yaz transfer ücreti ödemeden Brighton & Hove Albion'a transfer oldu ve şu anda takımın önemli bir oyuncusu haline geldi.