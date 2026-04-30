PSV'nin eski forveti, aynı penaltıyı üç kez kaçırarak tarihe geçti

Grêmio'nun forveti Carlos Vinícius, Çarşamba gecesi kariyerinin en iyi maçını oynamadı. Şili ekibi Palestino'ya karşı oynanan maçta (0-0), eski PSV oyuncusu aynı penaltıyı tam üç kez kaçırdı.

Vinicius, Hollanda'da özellikle PSV'ye kiralanmasıyla tanınıyor. 38 resmi maçta 7 gol ve 7 asist kaydetti. Fulham ve Galatasaray'daki maceralarının ardından geçen yıl Brezilya'nın Grêmio takımına transfer oldu.

Güney Amerika Avrupa Ligi kapsamında Grêmio, Palestino'ya konuk oldu. Bir an dışında, çabucak unutulacak bir maç oldu.

Maçın ilk çeyreğinde Grêmio bir penaltı kazandı ve Vinícius topun başına geçti. Şutu Sebastián Pérez tarafından kurtarıldı, ancak Şilili kalecinin çizgiden erken çıktığı gerekçesiyle video hakem müdahale etti.

Vinícius ikinci denemesinde diğer köşeyi seçti, ancak topun direğe çarptığını gördü. Ancak Pérez yine aynı hatayı yaptı.

Üçüncü şansında Vinícius kaydı ve Pérez topu kolayca kurtardı. Bu kez deneyimli kaleci gerçekten sevinç çığlığı attı.

Grêmio bir daha gol atmayı başaramadığı için Vinícius için pahalıya mal olan bir kaçırış oldu. Maç sonunda golsüz berabere bitti.