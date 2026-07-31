PSV, Filip Kostic’i kadrosuna katmak için acele etmek zorunda gibi görünüyor. Çünkü bonservisi elinde olan solak oyuncu başka bir yerde çok yıllı bir sözleşmeye imza atabilir; Eindhovens Dagblad cuma günü bunu böyle aktardı.

Kulübü yakından takip eden muhabir Rik Elfrink’e göre AEK Atina, Kostic’e iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Sırp hücum oyuncusunun (33) Yunan ekibinin teklifini kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Voetbal International, perşembe günü PSV’nin Kostic’e bir teklif yaptığını, ancak buna henüz bir yanıt gelmediğini yazdı. ''Bu durum, transferinin zor bir ihtimal olduğunu düşündürüyor ama aynı zamanda olumlu bir yanıt gelmesi halinde anlaşma yine de hızlı şekilde tamamlanabilir.''

Kostic, bonservisinin elinde olması sayesinde her yerde forma giyebilir ve seçeneklerini tartıyor gibi görünüyor. PSV’nin yeniden bir teklif yapıp yapmayacağı ya da alternatif isimlere yönelip yönelmeyeceği merak konusu.

Tecrübeli oyuncu daha önce Hollanda’da FC Groningen forması giydi. Ayrıca VfB Stuttgart, Hamburger SV ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda da oynadı. Kostic, geçen sezona kadar Juventus ile sözleşmeliydi.

PSV özellikle sol bek pozisyonu için seçeneklere bakıyor. Anass Salah-Eddine, AS Roma’dan bonservisiyle kesin olarak transfer edilebilirdi ancak kulüp, Fas millî oyuncusuyla anlaşmaya varamadı.

Eindhoven ekibi daha önce Sven Mijnans’ı AZ’den kadrosuna kattı. Ayrıca Feyenoord’un da listesinde yer alan savunmacı Lutsharel Geertruida da gündemde.