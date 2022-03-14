PSV'nin Dortmund altyapısından yetişen ve bir dönem Bayern Münih forması da giyen Alman oyuncusu Mario Götze kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediğini açıkladı.

Birkaç yıl önce düşüşe geçen kariyerini vatandaşı Roger Schmidt'in çalıştırdığı PSV'de yeniden ayağa kaldıran Götze, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini de söyledi.

Ne söylendi?

Sports Illustrated'e konuşan Götze, kariyeri sona ermeden Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmak istediğini belirtti:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya ihtiyacım yok ama bunu gerçekten istiyorum. Bu olağanüstü bir rekabet ve başarmak harika olurdu. Yeni bir şeyler görmek ve deneyimlemek için Bundesliga'dan ayrılarak, Hollanda'ya transfer oldum.

"Daha önce hiç Bundesliga dışına çıkmamıştım. Artık daha üst seviyede İngiltere'de, İtalya'da ya da İspanya'da oynamak istiyorum. Bir oyuncu olarak düşündüğümde futboldaki en önemli kişinin teknik direktör olduğuna inanıyorum ve PSV'ye transferimde Schmidt'in büyük rol oynadığı da bir sır değil.

"Her şeyden önce mevcut sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeliyiz. Sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz"

Klopp etkisi

Dortmund forması giydiği dönemde birlikte çalıştığı Jürgen Klopp'tan da övgüyle bahseden Götze, Liverpool teknik direktörünün kariyerine yaptığı etkiden bahsetti:

"Klopp'un takımı yönetme şekli kulübü ve taraftarları peşinden sürükledi. Şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi finali sansasyonel başarılardı. Beni takımın bir parçası yaptı ve çok genç yaşta en üst seviyede futbol oynayabileceğim konusunda bana güvendi"

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