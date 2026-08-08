Kodai Sano resmen PSV’nin futbolcusu oldu. Eindhoven ekibi, bunu resmi kanalları üzerinden duyurdu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu NEC’den transfer edildi ve Philips Stadyumu’nda 2031 yılının ortasına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

PSV’nin internet sitesine konuşan ve 24 numaralı formayı giyecek olan Sano, “Bu transferi kariyerimdeki ideal bir sonraki adım olarak görüyorum” dedi. “PSV bir üst düzey kulüp ve bunu her şeyde görebiliyorsunuz. Ayrıca teknik direktörün karakteri ve oyun tarzı da bana çok hitap ediyor.”

“Kendi geçmişi nedeniyle JEF United’da bulunduğu için biraz Japonca bile konuşuyor. Bu da tabii ki çok güzel. Burada sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Her gün yeniden, içimde ne varsa hepsiyle PSV için savaşacağım.”

PSV futbol direktörü Earnest Stewart da Sano’nun transferinden memnun. “Onu, oyununda yüksek dinamizme sahip bir 6 numara olarak görüyoruz. Kodai çok büyük bir yoğunluk ortaya koyabiliyor, PSV’nin oyun tarzına mükemmel uyuyor ve aynı zamanda çok büyük bir gelişim potansiyeline sahip.”

“Bunun yanında genç yaşına rağmen baskı altında performans gösterebildiğini ve sorumluluk almaktan çekinmediğini de gösterdi. Kodai’yi çok değerli bir takviye olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı Stewart.

PSV ve NEC, transfer bedelinin tam miktarı hakkında açıklama yapmadı. Ancak NEC bunu bir “transfer rekoru” olarak nitelendirdi. İddialara göre NEC, ön libero için bonuslar dahil 15 milyon euro alacak. Bir önceki rekor, yaz başında Lille OSC’ye transfer olan Basar Önal’a aitti.

2028 yılının ortasına kadar Nijmegen’de sözleşmesi bulunan Sano, 2023’ten bu yana NEC forması giyiyordu. Japon milli oyuncu, kulüp adına toplam 98 maça çıktı ve 12 gol attı.