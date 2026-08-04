PSV, NEC’de harekete geçti: Kodai Sano sağlık kontrolü için Şampiyonlar Ligi kadrosundan ayrıldı

Kodai Sano, NEC’nin salı akşamı Olympiakos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunda yer almıyor. Kaynakların Voetbalzone’a verdiği bilgiye göre Japon orta saha oyuncusu, PSV’de sağlık kontrolünden geçmek üzere Hollanda’ya dönüyor.

Sano, bir süredir hem Eredivisie’den hem de yurt dışından kulüplerin ilgisini çekiyordu. Ajax ve PSV ilgi gösterdi. Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink, pazartesi akşamı NEC ile PSV’nin artık ikisinin de “orta yolu bulduğunu” bildirdi.

Güvenilir kaynaklar şimdi de Voetbalzone’a, Sano’nun Nijmegen ekibinin maç kadrosunda yer almadığını doğruladı. Orta saha oyuncusu Hollanda’ya uçacak ve Eindhoven’da sağlık kontrolünden geçecek.

İlk etapta NEC’nin bonuslar dahil yaklaşık 18 milyon avro talep ettiği belirtiliyordu. Ancak Nijmegen ekibi geri adım attı ve ön libero için iddialara göre bonuslar dahil 15 milyon avro alacak.

PSV daha önce 22 yaşındaki Japon oyuncunun fazla pahalı bulunduğu gerekçesiyle görüşmelerden çekilmişti. Ancak NEC, önemli orta saha oyuncusunun son Hollanda şampiyonuna gitmek yönündeki arzusuna artık onay verdi.

Dick Schreuder’in ekibi, salı akşamı saat 20.00’de Yunanistan’da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. NEC, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele ediyor.

Nijmegen ekibi bu iki ayaklı eşleşmeyi kazanırsa, play-off’larda Union Sint-Gillis veya Bodø/Glimt ile karşılaşacak. Rakibin hangi takım olacağı, o eşleşmenin galibine bağlı.