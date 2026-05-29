"PSV, Napoli'nin ilgisi sayesinde Dünya Kupası'na katılacak oyuncudan para kazanabilir"

Corriere dello Sport ve transfer piyasası uzmanı Gianluca Di Marzio'nun haberlerine göre, Matej Kovár Napoli'nin yoğun ilgisini çekiyor. İtalyan dev kulüp, kadrodaki mevcut kalecilerle ilgili gelişmelere bağlı olarak, 26 yaşındaki PSV kalecisini gelecek sezon için potansiyel bir takviye olarak görüyor.

Kovár, geçtiğimiz sezon Eindhoven'da güçlü bir izlenim bıraktı. Çek oyuncu başlangıçta Bayer Leverkusen'den kiralanmıştı, ancak PSV Ocak ayında 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Böylece Eindhoven ekibi, 26 yaşındaki kaleciyi 2030 yazına kadar kadrosuna kattı.

Kaleci, hazırlık döneminde Nick Olij ile rekabeti kazandı ve ardından kale arasında tartışmasız bir numaralı kaleci haline geldi. Kovár, tüm turnuvalarda PSV formasıyla 44 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 8 kez kalesini gole kapattı.

Kovár'ın kalede olduğu sezon PSV için başarılı geçti. Eindhoven ekibi lig şampiyonluğunu kazandı ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Napoli'ye karşı 6-2'lik etkileyici bir galibiyet elde etti. İtalyan devi, özellikle bu maçta kaleciye ilişkin daha da olumlu bir izlenim edinmiş olabilir.

Di Marzio'ya göre Napoli, Kovár'ın durumunu yakından takip ediyor. İtalyan dev kulüp, Alex Meret ve Vanja Milinkovic-Savic'in ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Sky Sport Italia'daki transfer muhabiri, "Bu ikisinden biri ayrılırsa, Napoli Kovár'ı kadrosuna katabilir" dedi.

Napoli, Massimiliano Allegri'yi yeni teknik direktör olarak atadı. Allegri'nin Kovár'dan etkilendiği söyleniyor.

PSV'nin transfer için işbirliği yapmaya istekli olup olmadığı henüz belli değil. Kovár, yeni sezonda ilk kaleci olarak görülüyor ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri sekiz milyon euro.

Kovár, Çek Cumhuriyeti ile Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Çek Cumhuriyeti, A Grubu'nda Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte yer alıyor.